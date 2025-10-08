ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Περνάει στην αντεπίθεση ο Ερτέλ: Διεκδικεί μεγάλη αποζημίωση από την Μπαρτσελόνα για αθέτηση συμβολαίου!

Ο Τομά Ερτέλ πάει στα δικαστήρια την Μπαρτσελόνα, διεκδικώντας αποζημίωση 1,6 εκατ. ευρώ για αθέτηση συμβολαίου από τους «μπλαουγκράνα»!

Τον περασμένο Γενάρη, η επιστροφή του Τομά Ερτέλ στην Μπαρτσελόνα εξελίχθηκε σε ανεπανάληπτο σίριαλ. O Γάλλος γκαρντ προσγειώθηκε στη Βαρκελώνη, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή, όμως παρότι μίλησε ως παίκτης της, ο Τζουάν Λαπόρτα είχε άλλη άποψη και χάλασε το deal με τον παίκτη, ο οποίος… ξέμεινε στο αεροδρόμιο

Πλέον, ο έμπειρος περιφερειακός αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Mundo Deportivo», πάει τους «μπλαουγκράνα» στα δικαστήρια για αθέτηση συμβολαίου και διεκδικεί νομικά αποζημίωση ύψους 1,6 εκατ. ευρώ!

Ο Ερτέλ ισχυρίζεται στην καταγγελία του πως είχε υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Καταλονίας, και μάλιστα απέρριψε μία ιδιαίτερα δελεαστική οικονομική πρόταση από τη Βιλερμπάν λόγω των διαπραγματεύσεων με την Μπαρτσελόνα.

Ο Γάλλος βρήκε... στέγη εν τέλει στην ισπανική Λα Κορούνια την περασμένη σεζόν, ενώ φέτος έχει συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν. Λόγω τραυματισμού, όμως δεν έχει παίξει ούτε ένα παιχνίδι μέχρι στιγμής.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

