Παυλίδης: «Θα είναι πολύ διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με τον Μάρτιο - Θα παίξουμε και για τον Μπάλντοκ»

Δείτε όσα δήλωσε ο Βαγγέλης Παυλίδης ενόψει του Σκωτία-Ελλάδα.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έστειλε το μήνυμά του για την κρίσιμη αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου.

Αναλυτικά μίλησε για:

-την ανυπομονησία που υπήρχε μετά το προηγούμενο ματς: «Όλοι το περιμέναμε πολύ, ειδικά μετά το τελευταίο παιχνίδι που δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Θέλαμε να έρθουν σύντομα τα επόμενα για να δείξουμε τον καλό εαυτό που δείξαμε πιο πριν».

-το αν δίνει αυτοπεποίθηση το 3-0 του Μαρτίου: «Πιστεύω ότι θα είναι πολύ διαφορετικό παιχνίδι, θα είναι πιο έτοιμοι. Δεν έχει σημασία τι έγινε τον Μάρτιο. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι τότε, αλλά θα πρέπει να δείξουμε το ίδιο παιχνίδι, ίσως και να είμαστε πιο προετοιμασμένοι. Είναι πολύ πιο κρίσιμο παιχνίδι τώρα. Άλλο το Nations League».

-τη μαύρη επέτειο από την απώλεια του Μπάλντοκ: «Σίγουρα, κάθε παιχνίδι από τότε ο Γιώργος νιώθουμε να είναι δίπλα μας. Είναι δύσκολο να απαντήσω κάτι για τον Γιώργο. Σε όλους λείπει, ήταν πολύ καλός χαρακτήρας και φίλος. Σίγουρα θα παίξουμε και για αυτόν».

-το γεγονός ότι φόρεσε τον περιβραχιόνιο σε προηγούμενα ματς: «Είναι μεγάλη τιμή να είμαι αρχηγός της Εθνικής. Η τιμή είναι μεγάλη. Δεν είμαι εγώ αρχηγός. Ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος είναι. Έχουμε τους αρχηγούς, όλοι νιώθουμε αρχηγοί μέσα στο γήπεδο».

Ελλαδα

