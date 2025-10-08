ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κλαρκ: «Στο 0-3 από την Ελλάδα χαρίσαμε γκολ, πρέπει να παίξουμε καλύτερα»

Κλαρκ: «Στο 0-3 από την Ελλάδα χαρίσαμε γκολ, πρέπει να παίξουμε καλύτερα»

Σαφής για τον στόχο της Σκωτίας στα προκριματικά ο Στιβ Κλαρκ.

Ιδιαίτερο παιχνίδι για τον Σκωτσέζο ομοσπονδιακό Στιβ Κλαρκ κόντρα στην Ελλάδα, καθώς θα ισοφαρίσει το ρεκόρ των 70 παρουσιών στον εθνικό πάγκο του Κρεγκ Μπράουν. Επιπλέον οι Σκωτσέζοι δημοσιογράφοι δεν έχασαν την ευκαιρία να τον ρωτήσουν για την παρουσία της διάσημης Κέιτι Πέρι στο ίδιο ξενοδοχείο που βρίσκεται η αποστολή της Σκωτίας, με τον ίδιο να απαντάει με χιούμρο. 

Αναλυτικά η συνέντευξη Τύπου του Στιβ Κλαρκ:  

Για την παρουσία της Κέιτι Πέρι στο ίδιο ξενοδοχείο: 

«Είναι εδώ; Δεν το ήξερα! Έχω ακούσει το όνομά της και είμαι σίγουρος ότι αν μου βάζατε μερικά από τα τραγούδια της, θα έλεγα “α, αυτό το ξέρω”. Αλλά δεν θα μπορούσα να σας πω κάποιον τίτλο. Δεν είναι έλλειψη σεβασμού προς την Κέιτι, απλώς είμαι από διαφορετική γενιά».

«Μάλλον θα μου θύμιζε ότι εκείνος είχε καταφέρει να προκριθεί σε ένα Μουντιάλ – εγώ όχι! Και πιθανόν θα μου έλεγε ότι αν είχε μείνει λίγο παραπάνω στη θέση του, ίσως να είχε πάει και σε τρίτη μεγάλη διοργάνωση και να είχε βάλει τον πήχη ακόμη πιο ψηλά. Ο Κρεγκ ήταν σπουδαίος άνθρωπος.

Ήταν μέλος του τεχνικού επιτελείου όταν εγώ ήμουν διεθνής κάτω των 19 στο Μεξικό. Τον γνώριζα χρόνια. Και ναι, τον συγχώρεσα που δεν με είχε καλέσει ποτέ στην εθνική ανδρών όταν ήταν ομοσπονδιακός προπονητής! Ήταν υπέροχος, πάντα υποστηρικτικός. Μου έδινε συμβουλές που εκτιμούσα πραγματικά».

Για το ρεκόρ και την καριέρα του μέχρι σήμερα: 

«Δεν το έχω σκεφτεί ιδιαίτερα, για να είμαι ειλικρινής. Όταν φτάσεις στο τέλος και κοιτάξεις πίσω, τότε μπορείς να εκτιμήσεις πραγματικά τι έχεις πετύχει. Είχα μια αρκετά καλή καριέρα ως παίκτης και μέχρι στιγμής μια αρκετά καλή πορεία ως προπονητής και ομοσπονδιακός τεχνικός. Αλλά δεν πιστεύω ότι έχω τελειώσει ακόμα. Άσε με να τελειώσω πρώτα, κι έπειτα θα μπορώ να πω πώς νιώθω πραγματικά γι’ αυτό».

Για τον στόχο του να οδηγήσει τη Σκωτία σε Μουντιάλ: 

«Το “ανολοκλήρωτο έργο” είναι ξεκάθαρο – να πάμε σε Παγκόσμιο Κύπελλο και να καταφέρουμε να περάσουμε και τη φάση των ομίλων. Θα προσπαθήσουμε να μαζέψουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούμε. Φυσικά, οι τρεις είναι καλύτεροι από τον έναν. Αν πάρουμε έναν, δεν θα είναι καταστροφή, αλλά θέλουμε να κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια. Έχουμε δώσει στον εαυτό μας μια πολύ καλή βάση με τα δύο εκτός έδρας αποτελέσματα, και τώρα θέλουμε να την εδραιώσουμε με νίκες εντός».

Για την προηγούμενη ήττα από την Ελλάδα και την επόμενη αναμέτρηση: 

«Πρέπει να παίξουμε καλύτερα. Στο προηγούμενο ματς χαρίσαμε γκολ που δεν είναι χαρακτηριστικό της ομάδας μας. Συνήθως δεν αμυνόμαστε έτσι. Υπήρχαν στιγμές στα πρώτα 30 λεπτά που δείξαμε ότι μπορούμε να απειλήσουμε την Ελλάδα. Είχαμε πάει μάλιστα στην έδρα τους και είχαμε κερδίσει.

Ίσως θα έπρεπε να είχα κάνει δύο ή τρεις επιπλέον αλλαγές για να φρεσκάρω λίγο την ομάδα. Εκείνοι έκαναν έξι και φάνηκαν πιο φρέσκοι. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Έχουμε σχεδόν όσο πιο δυνατή ομάδα μπορούμε να έχουμε, και τα παιδιά είναι έτοιμα. Ελπίζω να δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι και διαφορετικό αποτέλεσμα».

Για τη σημασία των προκριματικών και την ψυχολογία της ομάδας: 

«Οι παίκτες ξέρουν ότι κάθε παιχνίδι στα προκριματικά είναι κρίσιμο. Πήραμε τέσσερις βαθμούς στα δύο εκτός έδρας ματς τον περασμένο μήνα και τώρα θέλουμε να πάρουμε όσους περισσότερους μπορούμε αυτόν τον μήνα, για να είμαστε σε καλή θέση ενόψει Νοεμβρίου. Οι παίκτες ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν».

Πηγή: sdna.gr

 

