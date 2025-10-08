ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επίσημα στο Μαϊάμι η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Βιγιαρεάλ για τη 17η αγωνιστική της La Liga

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επίσημα στο Μαϊάμι η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Βιγιαρεάλ για τη 17η αγωνιστική της La Liga

Η La Liga επισημοποίησε ότι η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Βιγιαρεάλ για τη 17η αγωνιστική θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ και στο Μαϊάμι!

Επίσημα εκτός Ισπανίας η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Βιγιαρεάλ!

Όπως ανακοινώθηκε από τη La Liga, το παιχνίδι για τη 17η αγωνιστική ανάμεσα στους «μπλαουγκράνα» και στο «κίτρινο υποβρύχιο» θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ και στο Μαϊάμι, στις 20 του ερχόμενου Δεκεμβρίου.

Το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το παιχνίδι θα είναι το χωρητικότητας 65.000 θεατών, «Hard Rock Stadium», το οποίο θα φιλοξενήσει και αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου το ερχόμενο καλοκαίρι.

«Με αυτόν τον αγώνα, κάνουμε ένα ιστορικό βήμα που ανεβάζει τη La Liga και το ισπανικό ποδόσφαιρο σε ένα νέο επίπεδο. Κατανοούμε και σεβόμαστε τις ανησυχίες που μπορεί να προκαλέσει αυτή η απόφαση, αλλά είναι σημαντικό να το βάλουμε στο πλαίσιο: αυτός είναι μόνο ένας αγώνας από τους 380 που συνθέτουν τη σεζόν. Η La Liga αντιπροσωπεύει εκατομμύρια οπαδούς σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων πολλών που ακολουθούν με πάθος τις ομάδες τους και αξίζουν την ευκαιρία να τις ζήσουν ζωντανά τουλάχιστον μία φορά. Αυτός ο αγώνας επιδιώκει να φέρει το ποδόσφαιρό μας πιο κοντά σε αυτήν την παγκόσμια βάση φιλάθλων χωρίς να υπονομεύει τη δέσμευσή μας απέναντι σε όσους τον απολαμβάνουν στα γήπεδα της Ισπανίας κάθε αγωνιστική», δήλωσε ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Όταν οι αριθμοί μιλούν...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Νίκη για ΑΠΟΕΛ στο Φούτσαλ

Φούτσαλ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Στο ματς με τη Δανία τίποτα δεν λειτούργησε καλά, πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα»

Ελλάδα

|

Category image

Κλαρκ: «Στο 0-3 από την Ελλάδα χαρίσαμε γκολ, πρέπει να παίξουμε καλύτερα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παυλίδης: «Θα είναι πολύ διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με τον Μάρτιο - Θα παίξουμε και για τον Μπάλντοκ»

Ελλάδα

|

Category image

Επίσημα στο Μαϊάμι η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Βιγιαρεάλ για τη 17η αγωνιστική της La Liga

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η τελευταία πρόβα ολοκληρώθηκε - Όλα για τη νίκη απέναντι στη Βοσνία!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Πέταξε μπουκάλι προς τους οπαδούς της ομάδας του και την πλήρωσε ο Κάναντι

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Αποκλεισμοί και πρόστιμα από τον αθλητικό δικαστή

Ομάδες

|

Category image

Καταθέτει πρόταση-μαμούθ για τα δικαιώματα του Champions League το Netflix!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ψάχνοντας τον αντι - Άιτινγκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έντονο ενδιαφέρον από MLS για τον Ριτσάρλισον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σεμέδο… και ακόμα ένα βήμα προς το όνειρο για το Πράσινο Ακρωτήρι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σούνιτς για την Κύπρο: «Ήταν ισάξιοι με τους αντιπάλους τους»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Νεόφυτος: «Ευκαιρία για να ανεβούμε επίπεδο»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη