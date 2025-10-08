Επίσημα στο Μαϊάμι η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Βιγιαρεάλ για τη 17η αγωνιστική της La Liga

Επίσημα εκτός Ισπανίας η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Βιγιαρεάλ!

Όπως ανακοινώθηκε από τη La Liga, το παιχνίδι για τη 17η αγωνιστική ανάμεσα στους «μπλαουγκράνα» και στο «κίτρινο υποβρύχιο» θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ και στο Μαϊάμι, στις 20 του ερχόμενου Δεκεμβρίου.

Το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το παιχνίδι θα είναι το χωρητικότητας 65.000 θεατών, «Hard Rock Stadium», το οποίο θα φιλοξενήσει και αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου το ερχόμενο καλοκαίρι.

«Με αυτόν τον αγώνα, κάνουμε ένα ιστορικό βήμα που ανεβάζει τη La Liga και το ισπανικό ποδόσφαιρο σε ένα νέο επίπεδο. Κατανοούμε και σεβόμαστε τις ανησυχίες που μπορεί να προκαλέσει αυτή η απόφαση, αλλά είναι σημαντικό να το βάλουμε στο πλαίσιο: αυτός είναι μόνο ένας αγώνας από τους 380 που συνθέτουν τη σεζόν. Η La Liga αντιπροσωπεύει εκατομμύρια οπαδούς σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων πολλών που ακολουθούν με πάθος τις ομάδες τους και αξίζουν την ευκαιρία να τις ζήσουν ζωντανά τουλάχιστον μία φορά. Αυτός ο αγώνας επιδιώκει να φέρει το ποδόσφαιρό μας πιο κοντά σε αυτήν την παγκόσμια βάση φιλάθλων χωρίς να υπονομεύει τη δέσμευσή μας απέναντι σε όσους τον απολαμβάνουν στα γήπεδα της Ισπανίας κάθε αγωνιστική», δήλωσε ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας.

Πηγή: sport-fm.gr