Δεν ανανεώνουν Μπαρτσελόνα και Ρεάλ το συμβόλαιό τους με την Εuroleague

Αρνητικά απαντούν μέχρι τώρα οι Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα στις συζητήσεις που είχαν με τους υπεύθυνους της Euroleague για την ανανέωση του συμβολαίου τους με τη Λίγκα. Αυτό αναφέρει σε σημερινό της δημοσίευμα η Mundodeportivo επισημαίνοντας ότι και οι δύο δεν θέλουν να δεσμευτούν με ένα νέο συμβόλαιο το οποίο θα τους… δένει τα χέρια στο ενδεχόμενο δημιουργίας Λίγκας από το ΝΒΑ στην Ευρώπη το 2027.

Την Δευτέρα και την Τρίτη, αναφέρει η ιστοσελίδα, έγινε meeting των ιδιοκτητών των 13 ομάδων της Ευρωλίγκας στα οποία και οι δύο ομάδες παρά την πίεση που τους ασκήθηκαν δεν… ενέδωσαν.

Μάλιστα επισημαίνει ότι ήδη έχει αρνηθεί και η Φενέρμπαχτσέ καθώς και αυτή θέλει να είναι ελεύθερη να αποφασίσει.

Το συμβόλαιο που υπάρχει για όλες τις ομάδες λήγει το καλοκαίρι του 2026. Έναν χρόνο νωρίτερα είχε διαρρεύσει μια πληροφορία ότι όλες οι ομάδες ανανέωσαν το συμβόλαιό τους για άλλα 15 χρόνια μία είδηση η οποία όμως δεν ίσχυε.

Το πρόβλημα το οποίο εντοπίζει η ισπανική ιστοσελίδα έχει να κάνει με τις ημερομηνίες. Το συμβόλαιο που έχουν στη Λίγκα λήγει το καλοκαίρι του 2026 ενώ εάν ξεκινήσει τελικά η λίγκα του NBA στην Ευρώπη αυτό εκτιμάται ότι θα γίνει το φθινόπωρο του 2027, δηλαδή περίπου ένάμιση χρόνο μετά τη λήξη του συμβολαίου τους στην Euroleague.

Πλέον επισημαίνει το ρεπορτάζ πως έχει μεγάλο ενδιαφέρον εάν επιμείνουν οι δύο ισπανικές ομάδες στη θέση τους, ποια θα είναι η στάση της Ευρωλίγκας. Θα τους υπογράψει για έναν χρόνο κάτι που το θέλουν και οι δύο ή θα τις αφήσει χωρίς συμμετοχή σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Πηγή: sport-fm.gr