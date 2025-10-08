Ο DJ Tiësto αποφάσισε να επενδύσει σε ολλανδική ομάδα!

Την απόφαση να επενδύσει στην ομάδα της καρδιάς του, την NAC Μπρέντα πήρε ο DJ Tiësto, όπως αποκαλύπτει το ολλανδικό περιοδικό VI.

O Τάις Φέρβεστ, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, με τους εκατομμύρια followers σε όλο τον κόσμο, εδώ και μερικούς μήνες πήρε την απόφαση να επενδύσει στην ομάδα που υποστηρίζει από μικρό παιδί.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή κρύβεται πίσω από την ανακαίνιση και την αύξηση χωρητικότητας του γηπέδου της ομάδας κατά 15.000 θέσεις, αλλά και από τον σχεδιασμό της all black εναλλακτικής τρίτης εμφάνισης που ήδη πάει για ρεκόρ πωλήσεων.

Ο DJ Tiësto είναι ένας από τους 8 νέους επενδυτές, οι οποίοι μπήκαν με απόλυτη μυστικότητα από το περασμένο καλοκαίρι στα κοινά της Μπρέντα, που αλλάζει σελίδα και φιλοδοξεί να περάσει στην ολλανδική ποδοσφαιρική ελίτ.

