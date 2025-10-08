Πέταξε μπουκάλι προς τους οπαδούς της ομάδας του και την πλήρωσε ο Κάναντι

Ο αθλητικός δικαστής επέβαλε αρκετά πρόστιμα εξετάζοντας τις διάφορες υποθέσεις, Ανάμεσα σε άλλες, ξεχωρίζει η ποινή του Μαρσέλ Κάναντι, ο οποίος πέταξε μπουκάλι στους φίλους της Ένωσης!

*Καταγγελία κατά του Canadi Marcel ποδοσφαιριστή της Ε.Ν. Παραλιμνίου για αντιαθλητική συμπροφορά που επέδειξε προς τους οπαδούς της ομάδας του μετά την λήξη του αγώνα (ήρθε σε έντονη διαλογική συζήτηση με μερίδα οπαδών της ομάδας του και τους πέταξε μπουκάλα με νερό) κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 Ε.Ν. Παραλιμνίου – ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου /28.09.2025 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.