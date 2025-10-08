ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σούπερ ντέρμπι στο χάντμπολ με νικήτρια τη Sabbianco Ανόρθωση

Σούπερ ντέρμπι στο χάντμπολ με νικήτρια τη Sabbianco Ανόρθωση

Σε ένα κατάμεστο στάδιο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο πραγματοποιήθηκε ένα φοβερό παιχνίδι, διαφήμιση της κυπριακής χειροσφαίρισης, ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και τη Sabbianco Ανόρθωση.

Nικήτρια αναδείχθηκε η Sabbianco Ανόρθωση, με την ομάδα της Αμμοχώστου να παίρνει το διπλό με 33-28, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών.

Με τη νίκη αυτή η «Κυρία» έκανε το δύο στα δύο στη σεζόν, ενώ για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ήταν οι πρώτες απώλειες.

Στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα οι δυο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ, με την ομάδα του Μάριου Ευσταθιάδη στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου να προηγείται με δύο τέρματα διαφορά (16-14), ενώ στο 35’ το σκορ ήταν στο ισόπαλο 17-17, ενώ σχεδόν πέντε λεπτά πριν από το τέλος τις δυο ομάδες χώρισαν δυο τέρματα, με την Sabbianco Ανόρθωση. Οι φιλοξενούμενοι εν τέλει κρατήθηκαν μπροστά στο σκορ, παίρνοντας τη νίκη με 33-28.

Πρώτος σκόρερ για την νικήτρια ήταν ο Ελευθέριος Σεϊρεκίδης με εννέα γκολ, ενώ για το συγκρότημα του Ανδρέα Ανδρέου οκτώ σημείωσε ο Γιώργος Χιώνης.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΧαντμπολ

