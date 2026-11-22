Επιβλητική Λίβερπουλ, μετέτρεψε σε θρίαμβο το ντέρμπι της με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Οι «Reds» εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχαν από το 8ο κιόλας λεπτό, όταν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Γιορό, και πανηγύρισαν την επιβλητική νίκη με 4-0 στο «Άνφιλντ», μετατρέποντας σε παράσταση για έναν ρόλο το μεγαλύτερο αγγλικό ντέρμπι!

Το σύνολο του Ιραόλα προηγήθηκε στο 10ο λεπτό, με τον Σόμποσλαϊ να μετατρέπει σε γκολ το φάουλ που από το οποίο ήρθε η αποβολή του Γιορό, ενώ μόλις 3 λεπτά αργότερα (13') ο Ενγκουμόα έκανε υπέροχη ατομική προσπάθεια και γύρισμα από τα δεξιά, με τον Βιρτς να εκτελεί τον Λάμενς με σουτ στην κίνηση για το 2-0.

Οι γηπεδούχοι έχασαν μπόλικες ευκαιρίες για να βρουν και τρίτο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ η Γιουνάιτεντ έμοιαζε ανήμπορη να αντιδράσει και αρκούνταν στο να αμύνεται στο δικό της μισό του γηπέδου.

Το 3-0 ήρθε στο 66', μετά από μια γρήγορη αντεπίθεση και γκολ του Ενγκουμόα, μετά από ασίστ πάρε-βάλε του Μπαρκολά, ενώ το τελικό 4-0 ήρθε στο 83', όταν ο Φαν Ντάικ έκλεψε μια λάθος πάσα του Ντε Λιχτ και ο Μουνιόθ συνεργάστηκε με τον Βιρτς, πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα με ιδανικό πλασέ.

Έτσι, η Λίβερπουλ ανέβηκε στους 21 βαθμούς και μείωσε στους 7 βαθμούς τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει να απογοητεύει, παραμένοντας στην προτελευταία θέση και έχοντας πανηγυρίσει μόλις μία και μοναδική νίκη σε 11 αγωνιστικές της Premier League.

Αναλυτικά η 11η αγωνιστική:

Σάββατο 21/11

Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 1-1

(57' Άντερσον - 16' Μουνίς)

Άστον Βίλα-Σάντερλαντ 0-0

Κόβεντρι-Κρίσταλ Πάλας 3-2

(5' Αβονίγι, 30' Σακαμότο, 85' ΜακΝιλ αυτ. - 13' Πίνο, 45'+1' Λάρσεν)

Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0

(19' Εβανίλσον - 45'+3' Κλάιβερτ)

Τότεναμ-Ίπσουιτς 2-0

(15' Γουίλιαμς Μπάρνετ, 51' Σολάνκι)

Τσέλσι-Λιντς 1-4

Νιουκάστλ-Άρσεναλ 2-2

(49' Μπαρνς. 62' Τιαό - 33' Έζε, 78' Μαντουέκι)

Κυριακή 22/11

Χαλ-Μπράιτον 2-0

(90'+1', 90'+5' ΜακΜπέρνι)

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 4-0

(10' Σόμποσλαϊ, 13' Βιρτς, 66' Ενγκουμόα, 82' Μουνιόθ)

Δευτέρα 23/11

Μπρέντφορντ-Έβερτον (22:00)

Αναλυτικά η επόμενη (12η) αγωνιστική:

Παρασκευή 27/11

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι (22:00)

Σάββατο 28/11

Λιντς-Κόβεντρι (17:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ (17:00)

Ίπσουιτς-Άστον Βίλα (19:30)

Κυριακή 29/11

Έβερτον-Λίβερπουλ (14:00)

Κρίσταλ Πάλας-Χαλ (16:05)

Μπράιτον-Νιουκάστλ (16:05)

Σάντερλαντ-Τότεναμ (16:05)

Φούλαμ-Μπόρνμουθ (16:05)

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

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