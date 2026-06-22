Ευρεία σύσκεψη στην ΚΟΠ για την ανάπτυξη του Γυναικείου Ποδοσφαίρου

Ευρεία σύσκεψη με θέμα την ανάπτυξη του Γυναικείου Ποδοσφαίρου πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στην ΚΟΠ, υπό τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Χάρη Λοϊζίδη, στην παρουσία της Λένας Παναγιώτου, μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΠ και Πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικείου Ποδοσφαίρου, του Γενικού Διευθυντή Ανθούλη Μυλωνά, του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Ανδρέα Μωριά και λειτουργών της Ομοσπονδίας.

Στη σύσκεψη εκπροσωπήθηκαν τα σωματεία που συμμετέχουν στο γυναικείο πρωτάθλημα, τα σωματεία Α' Κατηγορίας καθώς και εκπρόσωποι ομάδων που προτίθενται να συμμετάσχουν στις διοργανώσει γυναικείου ποδοσφαίρου.

Έγινε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τις διοργανώσεις της επόμενης χρονιάς, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες, κυρίως όσον αφορά τις υποδομές και το οικονομικό.

Όλα όσα λέχθηκαν στη σημερινή σύσκεψη, έχουν καταγραφεί από την Ομοσπονδία η οποία στο προσεχές διάστημα θα επανέλθει με συγκεκριμένες προτάσεις και εισηγήσεις, με στόχο την ανάπτυξη των διοργανώσεων Γυναικείου Ποδοσφαίρου καθώς και την αύξηση της συμμετοχής των κοριτσιών.