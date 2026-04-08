Εθνική Futsal: Κυνηγά την πρόκριση με όπλο την παράδοση

Η Εθνική μας ομάδα Futsal, σταθερά τα τελευταία χρόνια κάνει τις δικές της υπερβάσεις και κρατά ψηλά το Κυπριακό Futsal στις διοργανώσεις της FIFA και της UEFA.

Από το 2020 και έπειτα, η Κύπρος μετρά τρεις προκρίσεις σε ισάριθμες προσπάθειες και θα προσπαθήσει φέτος για την 4η συνεχόμενη επιτυχία της.

-Το Φεβρουάριο του 2020, σε όμιλο που έγινε στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Εθνική μας προκρίθηκε στην επόμενη φάση του UEFA Futsal EURO 2022 τερματίζοντας στη 2η θέση  με νίκες επί της Ελβετίας και του Γιβραλτάρ.

-Τον Απρίλιο του 2022, η Κύπρος συμμετείχε σε όμιλό του Preliminary Round του Παγκοσμίου Κυπέλλου Futsal. Οι αγώνες έγιναν στη Νορβηγία και η ομάδα μας με νίκη επί της Νορβηγίας και ισοπαλίες με τη Δανία και τη Μάλτα, προκρίθηκε στον Main Round της διοργάνωσης.

-Η 3η συνεχόμενη πρόκριση για την Εθνική μας ήρθε το  2024 στη Λευκωσία. Η ΚΟΠ φιλοξένησε τον όμιλο του Preliminary Round και η Κύπρος προκρίθηκε ως πρώτη στην επόμενη φάση νικώντας την Εσθονία και τη Β. Ιρλανδία ενώ εξήλθε ισόπαλη με την Ανδόρα.

-Τώρα, τον Απρίλιο του 2026, η Εθνική Κύπρου θα διεκδικήσει να πετύχει άλλη μια αγωνιστική υπέρβαση, με την προσπάθεια της να αρχίζει τη M. Πέμπτη με αντίπαλο τη γηπεδούχο Αλβανία στις 20:00 (ώρα Κύπρου). Στον όμιλο συμμετέχουν επίσης η Λετονία και το Σαν Μαρίνο. Στην επόμενη φάση θα προκριθούν οι ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου.

Η αποστολή της Εθνικής μας βρίσκεται στα Τίρανα από το βράδυ της Τρίτης.  Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει απογευματινή προπόνηση στο “Olympik Park” των Τιράνων, εκεί που θα γίνουν όλοι οι αγώνες του ομίλου. 

