Με... ελαφρυντικά η Εθνική και καλό μάθημα για βελτίωση

Προσήλωση από Μάντζιο και διεθνείς στο νέο φιλικό τεστ της Δευτέρας (30/03).

Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κριθεί αυστηρά η Εθνική Ανδρών επειδή δέχθηκε την ήττα με 1-0 από τη Λευκορωσία στο ΓΣΠ, σε φιλική αναμέτρηση.

Ήταν το πρώτο τεστ για το 2026, στο οποίο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παρατάχθηκε μία πειραματική ενδεκάδα. Υπήρχε διπλό ντεμπούτο (Παναγιώτης Ανδρέου-Σταύρος Γεωργίου) και οι πολλές αλλαγές έπαιξαν ρόλο στην έλλειψη χημείας. Είναι ελαφρυντικός λόγος για την εικόνα του πρώτου μέρους αφού στην επανάληψη (έκανε ντεμπούτο και ο Άγγελος Νεοφύτου) η εικόνα ήταν πολύ καλύτερη αλλά έλειψε το γκολ της ισοφάρισης.

Είναι απόλυτα λογικό οι νέοι παίκτες να χρειάζονται χρόνο για να αφομοιώσουν τη φιλοσοφία του προπονητή τους, όπως χρόνος χρειάζεται για να υπάρξει και χημεία.

Είναι όμως ένα… μάθημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από τον προπονητή Απόστολο Μάντζιο για να υπάρξει βελτίωση. Το νέο φιλικό την προσεχή Δευτέρα (19:00) με αντίπαλο τη Μολδαβία αποτελεί ακόμη μία καλή ευκαιρία για δοκιμές. Ο Απόστολος Μάντζιος ελπίζει να δει πιο ενθαρρυντικά στοιχεία ώστε πάνω σε αυτά να χτίσει για τα επίσημα παιχνίδια του Φθινοπώρου για το Nations League.

