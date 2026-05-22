Τέλος ο Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό

Ολοκληρώθηκε το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού.

Ο Ισπανός τεχνικός “πλήρωσε το μάρμαρο” για τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα στα playoffs της Stoiximan Super League και γενικότερα για την κακή αγωνιστική εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του στη μεγαλύτερη διάρκεια της θητείας του στους πράσινους.

Ο 66χρονος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των πράσινων στις 21 Οκτωβρίου και κάθισε στον πάγκο της ομάδας συνολικά για 41 παιχνίδια με απολογισμό 20 νίκες, 11 ισοπαλίες και 10 ήττες, έχοντας 1,73 βαθμούς μέσο όρο σ’ αυτά τα ματς.

Από τα επτά ντέρμπι σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδας Betsson ο Παναθηναϊκός νίκησε τα δύο κόντρα σε ΠΑΟΚ (2-1) και Ολυμπιακό (0-1), ενώ το ρεκόρ του στα playoffs ήταν 0-3-3 με τις ισοπαλίες να έρχονται στα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα (0-0) και στη Λεωφόρο την τελευταία αγωνιστική (2-2), αλλά και στο εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο την ΑΕΚ (0-0).

Πλέον στον Παναθηναϊκό αναζητείται η επόμενη μέρα, με τους ανθρώπους της ομάδας να θέλουν να κλείσουν όσο το δυνατό γρηγορότερα τον νέο προπονητή, ο οποίος θα έχει ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο μπροστά του.

Η προετοιμασία θα ξεκινήσει πολύ νωρίς, στα τέλη Ιουνίου και ο πρώτος του στόχος θα είναι να βάλει την ομάδα στους ομίλους του Conference League, με τις υποχρεώσεις να ξεκινούν στις 23 Ιουνίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

“Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ.

Ευχαριστούμε τον Ισπανό προπονητή και το επιτελείο του για τον επαγγελματισμό και το ήθος που προσέφεραν στον σύλλογό μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Ράφα Μπενίτεθ στη συνέχεια της επαγγελματικής διαδρομής του”.