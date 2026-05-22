Ο Γκαρσία συναντήθηκε με τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ... χωρίς λεπτομέρειες

Για το μέλλον του και εάν μίλησε με τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, σχετικά με το ενδεχόμενο συνέχισης της συνεργασίας τους ρωτήθηκε ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων, Πάμπλο Γκαρσία, μετά το τέλος του αγώνα με την Πάφο FC.

«Με τη διοίκηση μίλησα αλλά όχι κάτι με λεπτομέρειες. Πρώτα χρειάζεται ο ΑΠΟΕΛ ηρεμία και μετά δουλειά» αναφέρει.

Σημειώνουμε ότι όλες οι πληροφορίες θέλουν τις δυο πλευρές να ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους και ο σημερινός (22/05) ήταν ο τελευταίος αγώνας του Ουρουγουανού στον πάγκο.