Επιβεβαίωσε για Κυριακίδη ο Μπεργκ: «Χθες συμφώνησε, σήμερα άλλαξε γνώμη»

Επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι ο Χαράλαμπος Κυριακίδης θα αποχωρήσει από την Ομόνοια, ο τεχνικός των πρασίνων, Χένινγκ Μπεργκ.

«Χθες είχαμε συμφωνήσει για νέο συμβόλαιο όμως σήμερα άλλαξε γνώμη και μας είπε ότι δεν θέλει να συνεχίσει. Θα πάει σε άλλη ομάδα. Του ευχόμαστε τα καλύτερα» ανάφερε μετά το τέλος του αγώνα με τoν Απόλλωνα.

Σημειώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ο Κύπριος τερματοφύλακας θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πάφο FC (διαβάστε ΕΔΩ).