ΦΩΤΟ: Στον «ουρανό» του ΓΣΠ ο Μασούρας: Το συγκινητικό «αντίο» των συμπαικτών του!
Ο αποχαιρετισμός των παικτών της Ομόνοιας στον Μασούρα.
Το τελευταίο παιχνίδι του Γιάννη Μασούρα με το τριφύλλι στο στήθος δεν θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά. Μετά το τελικό σφύριγμα του αγώνα απέναντι στον Απόλλωνα, οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας έγιναν μια γροθιά, σηκώνοντας τον Έλληνα μπακ ψηλά στον αέρα. Ένα «αντίο» γεμάτο σεβασμό και εκτίμηση, λίγο πριν ο Μασούρας ανοίξει τα φτερά του για τη Νυρεμβέργη.