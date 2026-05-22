Γι' αυτούς τους λόγους έμεινε ευχαριστημένος ο Σα Πίντο

Ευχαριστημένος ο Σα Πίντο από την εμφάνιση και τη νίκη (2-0) της Πάφου επί του ΑΠΟΕΛ. Αναλυτικά οι τοποθετήσεις του:

«Πιστεύω κάναμε πολύ καλό παιχνίδι, ολοκληρωμένη εμφάνιση, δημιουργήσαμε και σκοράραμε. Ήμασταν καλοί αμυντικά. Το ίδιο και στο δεύτερο μέρος που ήταν λογικό να ανεβεί το ΑΠΟΕΛ και να πιέσει ψηλά. Σταθήκαμε καλά. Ήταν σημαντικό που πήραμε τη νίκη. Επίσης σημαντικό ότι δώσαμε χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές που δεν είχαν αρκετό χρόνο. Σημαντικό είναι ότι επέστρεψε και ο αρχηγός μας ο Γκολντάρ, ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Είμαι πολύ χαρούμενος με το σημερινό παιχνίδι».