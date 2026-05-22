Έξαλλοι πανηγυρισμοί στον Πειραιά για την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Final 4

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού που δεν κατάφεραν να βρεθούν στο Telekom Center της Αθήνας, παρακολούθησαν τον μεγάλο ημιτελικό με τη Φενέρ σε διάφορα σημεία του Πειραιά, ζώντας κάθε φάση σαν να βρίσκονταν μέσα στο γήπεδο.

Με τη λήξη του αγώνα απέναντι στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και την οριστικοποίηση της παρουσίας των Πειραιωτών στον τελικό της Κυριακής, οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» έστησαν αυθόρμητο πάρτι στο λιμάνι. Κόρνες, καπνογόνα, συνθήματα και χαμόγελα γέμισαν τους δρόμους, με τον κόσμο να πανηγυρίζει μια ακόμη μεγάλη στιγμή της ομάδας του.