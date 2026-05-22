Λοσάδα: «Ελπίζουμε του χρόνου να μπορούμε να ανταγωνιστούμε μια τόσο μεγάλη ομάδα»

Τα όσα ανέφερε ο Ερνάν Λοσάδα μετά την ήττα του Απόλλωνα από την Ομόνοια με 5-2:

«Οργανώσαμε το παιχνίδι μας για να έχουμε τους παίκτες στην καλύτερη δυνατή φόρμα για τον τελικό. Ήταν η καλύτερη ευκαιρία στο γήπεδο όπου θα παίξουμε τον τελικό και που παίξαμε ενάντια στους δίκαιους πρωταθλητές. Οι αλλαγές στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν για να έχω όλους τους παίκτες έτοιμους στον τελικό. Έπρεπε να το διαχειριστώ. Το έκανα με βαριά καρδιά όμως έπρεπε να το κάνω για τον τελικό. Δείξαμε τον σεβασμό μας προς τους πρωταθλητές κάνοντας το pasillo και ελπίζουμε τους χρόνου να μπορούμε να ανταγωνιστούμε μια τόσο μεγάλη ομάδα όπως η Ομόνοια. Ξεκινά η πιο όμορφη βδομάδα στη σεζόν, η βδομάδα για τον τελικό.

Σήμερα ήταν μια προπόνηση για εμάς. Αν έχετε απορίες για τον τελικό για να συγκρίνετε, να έχετε υπόψιν σας το πρώτο ημίχρονο του σημερινού αγώνα, τα δύο παιχνίδια Κυπέλλου με τον ΑΠΟΕΛ και τα 17 παιχνίδια που ήμασταν αήττητοι».