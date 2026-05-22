Πρώτος από όλους ο Μαέ - Καλύτερη επίδοση 19 χρόνων!

Πέραν του ομαδικού επιτεύγματος για την Ομόνοια, ρεκόρ σημείωσε και ο Ράιαν Μαέ, καθώς η επίδοση των 25 γκολ είναι η καλύτερη από τη σεζόν 2007-08, οπότε και καθιερώθηκε η διεξαγωγή του πρωταθλήματος με τα πλέι οφ. Με τα δυο που πέτυχε χθες, ξεπέρασε έναν πρώην πράσινο κανονιέρη! Τον Ματ Ντάρμπισαϊαρ, ο οποίος την περίοδο 2017-18 είχε πετύχει 23 γκολ με τη φανέλα της Ομόνοιας/

Μάλιστα, ο Άγγλος επιθετικός, την αμέσως προηγούμενη σεζόν (2016-17) είχε πετύχει ένα γκολ περισσότερο. Ο Ντάρμπισαϊαρ μαζί με τον Σερζάο ντα Σίλβα της Δόξας (2008/09) είναι οι πιο παραγωγικοί επιθετικοί της τελευταίας 18ετίας με 24 γκολ, από την σεζόν (2007-08) δηλαδή που εισήχθη το σύστημα των πλέι οφ και πλέι άουτ στο κυπριακό πρωτάθλημα.

Από το 2007-08, πέραν των τριών πιο πάνω, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που ξεπέρασαν τα 20 γκολ, ήταν οι Σεμέδο (ΑΠΟΠ/Κινύρας), Ζοεάνο (Ερμής) που σκόραραν από 22 γκολ το 2009-10, καθώς και ο Μίλιαν Μρντάκοβιτς, ο οποίος τη σεζόν 2010-11 πέτυχε 21 γκολ με τη φανέλα του

Απόλλωνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις σεζόν που οι Σερζάο, Σεμέδο, Ζοεάνο και Μρντάκοβιτς αναδείχθηκαν πρώτοι σκόρερ, οι αγωνιστικές ήταν 32, καθώς τότε συμμετείχαν τέσσερις ομάδες σε κάθε γκρουπ.