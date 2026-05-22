Διαστημικός Ολυμπιακός, κατασπάραξε τη Φενέρ και προκρίθηκε στον τελικό της EuroLeague

Ολυμπιακός από άλλον πλανήτη!

Οι Πειραιώτες πάτησαν με 79-61 την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, προκρίθηκαν στον τελικό της EuroLeague και το βράδυ της Κυριακής (24/5 στις 21:00) θα αντιμετωπίσουν την νικήτρια του Ρεάλ Μαδρίτης – Βαλένθια για το λαμπερό τρόπαιο.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στην πρώτη περίοδο, ο Άλεκ Πίτερς στη δεύτερη, ο Σάσα Βεζένκοβ στην τρίτη, ήταν οι παίκτες που έκαναν τη διαφορά και με το παραπάνω, αν και η άμυνα των ερυθρόλευκων ήταν αυτή που έκρινε το σαραντάλεπτο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας χρησιμοποίησε και τους 12 που είχε στη διάθεσή του, χωρίς να καταπονήσει κάποιον. Η ομάδα του αντιμετώπισε άριστα το ματς, ήταν ορμητική και αποφασιστική, απόλυτα συγκεντρωμένη, στο Telekom Center Athens που είχε 14 χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού.

Η Φενέρμπαχτσε, από την άλλη, δεν δικαίωσε τις προσδοκίες. Ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ κι ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ήταν οι μόνοι που διασώθηκαν, σε μια βραδιά που ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε κακή περιφερειακή εκτέλεση και λίγη δημιουργία.

Με την κλασική του πεντάδα (Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ) άνοιξε το ματς ο Ολυμπιακός, που είδε τον Ντόρσεϊ να κάνει πράγματα και θαύματα και στην άμυνα και στην επίθεση για το 12-0 στο 7′. Το 18-12 της περιόδου κάπως τον αδικούσε, όμως το ροτέισον του Μπαρτζώκα κράτησε τα επίπεδα ενέργειας πολύ ψηλά στις αρχές της δεύτερης.

Ο Πίτερς ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά, αυτός έγραψε και το 26-12 στο 13′, αυτός έγραψε και το 28-12 στο 15′, αυτός ήταν ο λόγος που ο Ολυμπιακός έμοιαζε με καράβι που πήγαινε σε ήρεμα νερά. Και πάλι όμως, η Φενέρμπαχτσε άντεξε. Ο Μέλι μείωσε στους εννέα (33-24) λίγο πριν από το ημίχρονο και σε αυτό το κακό εικοσάλεπτο, οι Τούρκοι είχαν κατά κάποιον τρόπο “επιβιώσει”.

Ντόρσεϊ – Βεζένκοβ μπήκαν με εκπληκτική φόρα στο δεύτερο μέρος, το 42-24 στο 22′ οδήγησε σε timeout του Γιασικεβίτσιους που ήθελε να κόψει αυτό το 9-0. Όχι μόνο το έκοψε, αλλά μετέτρεψε το 44-24 στο 44-34, πριν ο Βεζένκοβ σκοράρει τέσσερις σερί για το +14 που κράτησε τους Πειραιώτες σε απόσταση. Φουρνιέ και Βεζένκοβ έβαλαν από ένα τρίποντο για το 54-39 στο 29′ και όλα λειτουργούσαν στην εντέλεια για τους Πειραιώτες.

Η αντεπίθεση των Τούρκων ήρθε νωρίς στην τέταρτη περίοδο. Ένα 0-8 οδήγησε στο 56-49 στο 32′, με τον Μπαρτζώκα να καλεί timeout και από αυτό να προκύπτουν βολές του Μιλουτίνοβ για το +9. Ο Πίτερς έγεαψε το 63-52 με όμορφο διάβασμα και τελείωμα κοντά στο καλάθι, αμέσως μετά έβαλε και τρίποντο για το +14 που έκρινε το ματς, οριστικά και αμετάκλητα, μέσα σε μια ανεπανάληπτη γιορτή.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-12, 33-24, 56-41, 79-61