Πρώην θρύλος της Γιουνάιτεντ συμβουλεύει την Τσέλσι: «Ο Λάμπαρντ θα έκανε εξαιρετική δουλειά με αυτό το ρόστερ»

Η Τσέλσι... παραπαίει το τελευταίο διάστημα. Μετρά αισίως τέσσερις σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις και έχει μόλις μία νίκη στα τελευταία έξι παιχνίδια της στην Premier League, έχοντας κατρακυλήσει στην έκτη θέση της βαθμολογίας και εκτός των εισιτηρίων για το Champions League της ερχόμενης σεζόν.

Ο βαρύς αποκλεισμός με συνολικό σκορ 8-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν, σε συνδυασμό με την ήττα με... κάτω τα χέρια από την Έβερτον με 3-0, έχουν φέρει τον προπονητή των «μπλε» του Λονδίνου, Λίαμ Ροσίνιορ, στα «σχοινιά».

Η καρέκλα του «τρίζει» και υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μην ολοκληρώσει τη σεζόν στο Λονδίνο. Η Τσέλσι εξετάζει ήδη πιθανούς αντικαταστάτες, τόσο για άμεση ανάληψη καθηκόντων, όσο και για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο πρώην θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Νίκι Μπατ, μιλώντας σε podcast στην Αγγλία, εξέφρασε την άποψη ότι ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής των «μπλε», Φρανκ Λάμπαρντ θα αποτελούσε ιδανική επιλογή για τον πάγκο της Τσέλσι, ιδιαίτερα μετά την εξαιρετική του πορεία με την Κόβεντρι, την οποία οδηγεί εκ του ασφαλούς, στην Premier League.

«Δεν θα ήταν κακή επιλογή να προσλάβει τον Λάμπαρντ η Τσέλσι, κατά τη γνώμη μου. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην Κόβεντρι. Είναι πλέον πιο έμπειρος και έχει αναγνωρίσει τα λάθη που έκανε στην πρώτη του θητεία. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι η απαγόρευση μεταγραφών σημαίνει ότι πρέπει να βασιστείς σε νέους παίκτες και αυτό ήταν σίγουρα δύσκολο για εκείνον.

Τώρα είναι πολύ διαφορετικός προπονητής. Θα ήταν πιο εύκολο για εκείνον να συνεργαστεί ποιοτικότερους ποδοσφαιριστές. Πιστεύω ότι θα έκανε εξαιρετική δουλειά τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπατ.

Θυμίζουμε ότι ο Λάμπαρντ υπήρξε προπονητής της Τσέλσι για περίπου ενάμιση χρόνο από το 2019 ως το 2021, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

Athletiko.gr