«Ο Παναθηναϊκός κοιτάζει τον Φερεϊρίνια»

Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον εξτρέμ της Σάο Πάουλο αποκαλύπτεται στη Βραζιλία.

Νωρίς ξεκίνησαν τα μεταγραφικά σενάρια για τους Πράσινους με φόντο την επόμενη σεζόν. 

Το πρώτο όνομα που έρχεται στο προσκήνιο ενόψει καλοκαιριού αφορά έναν Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή και συγκεκριμένα τον Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Βραζιλία, ο Παναθηναϊκός και η Μπεσίκτας εξετάζουν την περίπτωση του 28χρονου άσου, ο οποίος μετακόμισε στη Σάο Πάουλο πριν δύο χρόνια από την Γκρέμιο έναντι 4,1 εκατ. ευρώ, μετρώντας με τη φανέλα της 109 συμμετοχές με 16 γκολ και 6 ασίστ. 

Το συμβόλαιό του με τον βραζιλιάνικο σύλλογο έχει ισχύ έως τον Δεκέμβριο του 2027 και η χρηματιστηριακή αξία του φτάνει στα 5 εκατ. ευρώ. 

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο παίκτης παρακολουθείτε από τους Πράσινους και την τουρκική ομάδα κι ενδέχεται να γίνει επίσημη κρούση το επόμενο διάστημα. 

SDNA.gr

