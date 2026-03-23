Κωνσταντίνου: «Πειστική εμφάνιση με Πάφο, δεν μας αφήνει ικανοποιημένους το 1-1»

Κωνσταντίνου: «Πειστική εμφάνιση με Πάφο, δεν μας αφήνει ικανοποιημένους το 1-1»

Δηλώσεις από τον Ε.Τ του Απόλλωνα στον απόηχο της ισοπαλίας στο «Στ. Κυριακίδης» (1-1) κόντρα στην Πάφο

Ο Φανούριος Κωνσταντίνου μίλησε στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 και την εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι».

Για την ισοπαλία με την Πάφο: «Σαν αποτέλεσμα είμαστε απογοητευμένοι, είχαμε ευκαιρίες, ήμασταν καλύτεροι απ’ την αντίπαλο μας, πραγματοποιήσαμε μία πολύ πειστική εμφάνιση αλλά δεν τα καταφέραμε να κερδίσουμε, όμως μας γεμίζει με αισιοδοξία ενόψει της συνέχειας. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να σκοράρουμε δεύτερο γκολ, λίγο η ατυχία με τη φάση του Μπράντον, η αστοχία του Ροντρίγκες η φάση με τον Εσκρίτσε δεν μας άφησε να πάρουμε το τρίποντο. Βλέποντας την παρουσία της ομάδας σε όλο το παιχνίδι, δεν μας αφήνει ικανοποιημένους το 1-1».

Για το γεγονός ότι η ΑΕΚ ανέβηκε στην 2η θέση: «Αυτά τα σκαμπανεβάσματα στον βαθμολογικό πίνακα θα υπάρχουν συνεχώς τουλάχιστον των θέσεων 2-3-4. Έχοντας κατά νου ότι όλοι θα αγωνιστούν με όλους, θεωρώ πως ο Απόλλωνας θα είναι δύσκολη ομάδα για όλους».

Για το αήττητο σερί με Λοσάδα«Το μόνο που λέει αυτό το στατιστικό είναι πως είμαστε εντός στόχων σε σχέση με πριν να έρθει ο κ. Λοσάδα. Δείχνει μία ομάδα πως στα δικά της παιχνίδια το αποτέλεσμα κρίνεται από αυτή».

Για το Κύπελλο: «Ημέρα Κυπέλλου η αυριανή για να μάθουμε τον αντίπαλο μας για τα ημιτελικά του Κυπέλλου. Απόλλων, ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ έχουν τη δική τους ιστορία, η Πάφος είναι πιο πρόσφατη ομάδα, όμως είναι 4 πολύ καλές ομάδες».

Για τον Βούρο: «Θα αξιοολογείται καθημερινά για να δούμε πότε θα επιστρέψει. Εκτός με την ΑΕΚ θα είναι ο Κβίντα και ο Λαμ. Θα δούμε αν ο Βούρος θα είναι έτοιμος για να πάρει θέση στο κέντρο της άμυνας».

