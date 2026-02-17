Ζιντσένκο μετά τη ρήξη χιαστών συνδέσμων: «Είμαι συντετριμμένος, δεν μπορώ να πιστέψω τι συνέβη»

Στην πρώτη του ανάρτηση ο Ολεξάντρ Ζιντσένκο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο ντεμπούτο του με τον Άγιαξ εκδήλωσε τα συναισθήματά του, τονίζοντας ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός.

Ο Ολεξάντρ Ζιντσένκο στάθηκε εξαιρετικά άτυχος, καθώς τραυματίστηκε τη Δευτέρα (16/2) λίγα λεπτά αφότου πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άγιαξ, υπέστη ρήξη χιαστών συνδέσμων στο γόνατό και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Ουκρανός ακραίος μπακ με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram δήλωσε ότι είναι συντετριμμένος , αλλά έστειλε μήνυμα ότι θα επιστρέψει δριμύτερος.

“Είμαι συντετριμμένος. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω τι συνέβη. Από την πρώτη μέρα σε αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο και με τους ανθρώπους του γύρω μου, ένιωσα ξανά χαρούμενος και χαμογελούσα στο γήπεδο.,

Από τα βάθη της καρδιάς μου, νιώθω ενοχές για τον Άγιαξ, αλλά δυστυχώς, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε τέτοιου είδους καταστάσεις.

Θα το αποδεχτώ και θα αντιμετωπίσω αυτή την πρόκληση, μαζί με το μεγαλύτερο επίτευγμά μου στη ζωή: την οικογένειά μου. Θα επιστρέψω σύντομα και πιο δυνατός”, έγραψε συγκεκριμένα ο Ζιντσένκο.

sport24.gr