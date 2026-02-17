Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με Χουάντσο στον Παναθηναϊκό

Με ένα απρόοπτο ταξίδεψε για το Ηράκλειο, ενόψει του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός AKTOR. Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ το απόγευμα της Τετάρτης, με την αποστολή να έχει αναχωρήσει για την Κρήτη με μια σημαντική απουσία.

Συγκεκριμένα, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο για το Ηράκλειο, καθώς ταλαιπωρείται από ίωση, η οποία τον άφησε εκτός και από την πρωινή προπόνηση στο «Telekom Center Athens».

Ο Ισπανός παρέμεινε κλινήρης, ωστόσο, όπως ενημέρωσε ο Παναθηναϊκός, ο παίκτης θα εξεταστεί εκ νέου και, εφόσον είναι καλύτερα, θα ταξιδέψει μόνος του για την Κρήτη, ώστε το πρωί της Τετάρτης να βρίσκεται στο κλειστό της Αλικαρνασσού και να συμμετάσχει στο καθιερωμένο shootaround πριν από τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ (18/2).

sport-fm.gr