Η δεύτερη θητεία του Πρόδρομου Πετρίδη σε αριθμούς αλλά με πρόσημο… αρνητικό

Αφήνει πίσω του μεγάλο χρέος και δύσκολες μέρες για όσους αναλάβουν

Έκλεισε και επίσημα ο κύκλος του Πρόδρομου Πετρίδη στην προεδρία της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ. Μετά από 13 σχεδόν χρόνια, ο μέχρι πρότινος διοικητικός ηγέτης των «γαλαζοκιτρίνων» υπέβαλε την παραίτηση του εν μέσω θύελλας αντιδράσεων.

Η κακοδιαχείριση στο οικονομικό κομμάτι, έφερε την ομάδα της πρωτεύουσας σε δύσκολους καιρούς με αποτέλεσμα να ψάχνει σανίδα σωτηρίας ώστε να ανταπεξέλθει στις άμεσες -και όχι μόνο- υποχρεώσεις. Οι παλιές αμαρτίες σε συνδυασμό με τις τρέχουσες οικονομικές ανάγκες έχουν συνθέσει ένα επικίνδυνο σκηνικό, γι’ αυτό και οι αποφάσεις πρέπει να παρθούν… χθες, ώστε να σωθεί ό,τι σώζεται στην τρέχουσα σεζόν. Όσο για την επόμενη; Κανείς στον ΑΠΟΕΛ δεν βλέπει τόσο… μακριά, καθώς οι επόμενοι μήνες «καίνε» και χρήζουν ειδικής διαχείρισης. Το χρέος είναι τέτοιο που δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις.

Ο Πετρίδης ανέλαβε προς τα τέλη του 2013 την προεδρία για δεύτερη φορά. Κατάφερε να καταγράψει επτά κατακτήσεις πρωταθλήματος (2014-2019, 2024), οι έξι εκ των οποίων σερί. Παράλληλα, έχει στο «ενεργητικό» του δύο κύπελλα (με νίκες στους τελικούς επί του Ερμή και της ΑΕΛ αντίστοιχα) και δύο Super Cup (με νίκες επί της ΑΕΛ και της Πάφου). Σημείο αναφοράς στην δεύτερη του θητεία, οι αξιόλογες ευρωπαϊκές πορείες σε ομίλους του Champions και Europa League. Μάλιστα, στη δεύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση, ο ΑΠΟΕΛ οδηγήθηκε στους «16» (2016-17).

Η διαχείριση του Πετρίδη έχει επισκιάσει όσα πέτυχε η ομάδα της πρωτεύουσας εντός των τεσσάρων γραμμών. Η κακοδιαχείριση καθώς οι υποσχέσεις κατά καιρούς πως δεν θα κινδυνέψει ο ΑΠΟΕΛ όσο ο ίδιος βρίσκεται στο τιμόνι, δεν αφήνουν θετικό πρόσημο στην δεύτερη του θητεία. Απ’ εκεί και πέρα, οι ιθύνοντες έχουν το δύσκολο έργο του οικονομικού… σουλουπώματος για να εντοπίσουν τους τρόπους και τους πόρους για να δει η ομάδα της πρωτεύουσας άσπρη μέρα. Τα δύσκολα λοιπόν, είναι προ των πυλών.

Διαβαστε ακομη