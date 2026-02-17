Παλαίμαχοι ΑΠΟΕΛ: Ξεκάθαρη στήριξη στη νέα διοίκηση και κάλεσμα ενότητας

Ανακοίνωση για την αλλαγή σελίδας στα διοικητικά της εταιρείας ΑΠΟΕΛ εξέδωσαν οι Παλαίμαχοι της ομάδας λίγο μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για την αποχώρηση Πετρίδη και τον διορισμό Φωτίου στη θέση του προέδρου.

Οι Παλαίμαχοι, αφότου τονίζουν ότι ο ΑΠΟΕΛ ανήκει στην ιστορία και τον κόσμο του και όχι σε πρόσωπα, τονίζουν ότι στηρίζουν ξεκάθαρα τη διοίκηση που ανέλαβε και απευθύνουν κάλεσμα στους φίλους της ομάδας για ενότητα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Σωματείο Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του ΑΠΟΕΛ τοποθετείται με αίσθημα ευθύνης απέναντι τον κόσμο της ομάδας μας, ίσως στην πιο κρίσιμη μεταβατική περίοδο της ιστορίας μας.

Η αποχώρηση του Προέδρου της εταιρείας σηματοδοτεί το τέλος ενός κύκλου για το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΑΠΟΕΛ. Σε κάθε διοικητική διαδρομή υπάρχουν στιγμές επιτυχίας, προκλήσεων και δύσκολων αποφάσεων. Ως Βετεράνοι ποδοσφαιριστές, που φορέσαμε με τιμή και περηφάνια τη γαλαζοκίτρινη φανέλα, αναγνωρίζουμε την προσφορά όλων όσοι υπηρέτησαν τον Σύλλογο από θέσεις ευθύνης και τους ευχαριστούμε για την προσπάθειά τους.

Ο ΑΠΟΕΛ δεν ανήκει σε πρόσωπα.

Ανήκει στην ιστορία του και στον κόσμο του. Η ευθύνη όλων μας είναι να διαφυλάξουμε τη σταθερότητα και να συμβάλουμε με νηφαλιότητα και αποφασιστικότητα στη διασφάλιση του μέλλοντος της ομάδας.

Το Σωματείο Βετεράνων Ποδοσφαιριστών ΑΠΟΕΛ δηλώνει ξεκάθαρα τη στήριξή του προς τη Διοίκηση που αναλαμβάνει την ευθύνη στο ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ αυτό στάδιο. Πιστεύουμε ότι με συλλογικότητα, διαφάνεια, σωστό προγραμματισμό και συνεργασία με το Σωματείο και τον κόσμο της ομάδας, μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να θέσουμε γερές βάσεις για την επόμενη μέρα.

Καλούμε τους απανταχού ΑΠΟΕΛίστες να επιδείξουν ψυχραιμία, εμπιστοσύνη και συσπείρωση. Στις δύσκολες στιγμές χτίζεται ο χαρακτήρας των μεγάλων ομάδων – και ο ΑΠΟΕΛ απέδειξε πολλές φορές στην ιστορία του ότι ξέρει να στέκεται όρθιος.

Οι Βετεράνοι θα παραμείνουμε παρόντες, δίπλα στην ομάδα, έτοιμοι να συμβάλουμε με εμπειρία, ιδέες και διάθεση προσφοράς, με μοναδικό γνώμονα το καλό του ΑΠΟΕΛ.

Με ενότητα, υπευθυνότητα και πίστη στις αξίες που συνοδεύουν τον ΑΠΟΕΛ στην ένδοξη ιστορία του, προχωρούμε μπροστά.

Ο ΑΠΟΕΛ ΕΙΝΑΙ ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟ ΘΑ ΖΕΙ!!!

Για το Σωματείο Βετεράνων Ποδοσφαιριστών ΑΠΟΕΛ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο».