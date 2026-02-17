Πρώτη Ολυμπιακή συμμετοχή για την Άντρεα Λοϊζίδου στην Κορτίνα

Η αγωνιστική προσπάθεια της αποστολής της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Milano–Cortina 2026» συνεχίζεται με την Άντρεα Λοϊζίδου, η οποία θα αγωνιστεί την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου στην Τεχνική Κατάβαση (Slalom) Γυναικών.

Η συμμετοχή της ακολουθεί την επιτυχημένη παρουσία του Γιάννου Κουγιουμτζιάν, ο οποίος κατέλαβε την 64η θέση στη Γιγαντιαία Κατάβαση και την 34η θέση στην Τεχνική Κατάβαση (Slalom), εκπροσωπώντας επάξια την Κύπρο στο Αλπικό Σκι.

Ο αγώνας της Τεχνικής Κατάβασης θα διεξαχθεί στην Κορτίνα, με την πρώτη κατάβαση (Run 1) να αρχίζει στις 11:00 (ώρα Κύπρου) και τη δεύτερη κατάβαση (Run 2) στις 14:30 (ώρα Κύπρου).

Η Άντρεα Λοϊζίδου θα εκκινήσει 95η, όσες και οι αθλήτριες που θα λάβουν μέρος στο αγώνισμα. Δικαίωμα συμμετοχής στη δεύτερη κατάβαση θα έχουν όσες αθλήτριες ολοκληρώσουν επιτυχώς την πρώτη διαδρομή, με το άθροισμα των δύο χρόνων να καθορίζει την τελική κατάταξη.

Ο αγώνας διεξάγεται στο Tofano Alpine Skiing Centre της Κορτίνα, σε μία πίστα υψομετρικής διαφοράς 180 μέτρων από την αφετηρία έως τον τερματισμό.

Στην Κορτίνα την αθλήτρια συνοδεύουν ο προπονητής Ανδρέας Παντελίδης και ο συνοδός Δημήτρης Παπαθεοδότου, οι οποίοι στηρίζουν από κοντά την αγωνιστική της προσπάθεια.

Η συμμετοχή της αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τον κυπριακό αθλητισμό, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη παρουσία Κύπριας αθλήτριας σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από δώδεκα χρόνια.

Σταθερά ανερχόμενη αθλήτρια

Η 19χρονη αθλήτρια του Ομίλου Χιονοδρόμων Λεμεσού είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας Αλπικού Σκι από το 2023 και τα τελευταία χρόνια εκπροσωπεί την Κύπρο σε διεθνείς διοργανώσεις υψηλού επιπέδου. Συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Χειμερινό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων 2023 στο Friuli–Venezia Giulia, καθώς και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Gangwon 2024» στη Νότια Κορέα, καταγράφοντας αξιόλογες επιδόσεις. Το 2025 αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Saalbach και κατέκτησε ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο στο Εθνικό Πρωτάθλημα Κροατίας στην Τεχνική Κατάβαση.

Η Άντρεα Λοϊζίδου είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα «Olympic Scholarship for Athletes Milano Cortina 2026» της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εύχεται στην Άντρεα Λοϊζίδου καλή επιτυχία στην Ολυμπιακή της πρεμιέρα και σε όλα τα μέλη της αποστολής καλή συνέχεια στους Αγώνες, με στόχο την επάξια εκπροσώπηση της Κύπρου και των αξιών του Ολυμπισμού.

