Ο Τζίμι Ντουρμάζ αποφάσισε να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο

Μένοντας για σχεδόν 1,5 χρόνο χωρίς ομάδα ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, Τζίμι Ντουρμάζ, αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 36 χρόνων.

Μιλώντας στο Fotbollstransfers, ο Σουηδός μέσος αποκάλυψε ότι έχασε την όρεξη και το κίνητρό του στο άθλημα, γεγονός που τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση.

“Μου ήρθε στο μυαλό. Μετά την περίοδο που πέρασα στην AIK, ένιωσα ότι χρειαζόμουν μια τελευταία περιπέτεια στο εξωτερικό. Ήρθα στην Τουρκία, επέστρεψα στην Γκεντσλερμπιρλιγί και τότε ήταν κάτι περισσότερο από το να είμαι απλώς παίκτης.

Ήθελα επίσης, να μάθω τα πάντα για την ομάδα και την οργάνωση, να βοηθήσω όπου μπορούσα. Αλλά αυτό που μου υποσχέθηκαν δεν έγινε. Έπειτα έχασα το κίνητρό μου.

Δεν είχε μείνει καμία χαρά στο ποδόσφαιρο. Δεν απολάμβανα πια την προπόνηση. Ένιωθα ότι υπήρχαν πιο σημαντικά πράγματα να κάνω στη ζωή αυτή τη στιγμή.

Έτσι, γύρισα σπίτι αυτό το καλοκαίρι, είχα μια ωραία συζήτηση με την οικογένειά μου και είπα: ‘Αρκετά’. Τώρα είναι η ώρα να επικεντρωθώ στην πολιτική μου καριέρα και την οικογένειά μου”, είπε συγκεκριμένα ο Σουηδός.

Ο Ντουρμάζ φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού τη διετία 2014-16 και αγωνίστηκε σε συνολικά σε 57 παιχνίδια, έχοντας απολογισμό 12 γκολ και 17 ασίστ. Μάλιστα, πανηγύρισε δυο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο.

