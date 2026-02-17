ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεντιλίμπαρ: «Τελείως διαφορετικό το αυριανό παιχνίδι»

Οι δηλώσεις ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη Λεβερκούζεν (18/02, 22:00) για τα playoffs του Champions League. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης.

Για το αήττητο 6 αγώνων της Λεβερκούζεν, την τελευταία ήττα στο Καραϊσκάκη και αν έχει το κλειδί να την κερδίσει ξανά:

«Το κλειδί της επιτυχίας το έχουν οι παίκτες, αυτοί παίζουν και το έκαναν την ίδια φορά. Τελείως διαφορετικό παιχνίδι, θέλουμε την ίδια ένταση, επιθυμία, θέληση και να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, θέλουμε τα πράγματα να πάνε το ίδιο καλά με την προηγούμενη φορά, να είμαστε εύστοχοι και ο αντίπαλος όχι τόσο».

Για το πόσο σοφότερη έγινε η ομάδα από το πρώτο ματς σχετικά με τα θετικά και τα αρνητικά της Λεβερκούζεν:

«Ό,τι γνωρίζουμε εμείς για εκείνους, γνωρίζουν το ίδιο και αυτοί για εμάς».

Για τη συνάντηση στου Ρέντη μεταξύ του ίδιου, των παικτών και του προέδρου:

«Μου φαίνεται περίεργο που μαθαίνετε τα πάντα με τόσες λεπτομέρειες, τα όσα συζητάμε και το τι γίνεται, δεν μου αρέσει αυτό αλλά θα πρέπει μάλλον να το συνηθίσω».

Για την κατάσταση της ομάδας:

«Είμαστε όλοι διαθέσιμοι, όλοι καλά, όλοι θέλουν να παίξουν και το πλάνο θα το δείτε αύριο».

Για το εντυπωσιακό φινάλε στη διοργάνωση με 3/3 και τη 18η θέση:

«Μέχρι στιγμής νιώθω πως έχουμε ξεπεράσει τις προσδοκίες μας, μπροστά μας είναι μεγάλες ομάδες με πολύ μεγάλο μπάτζετ, είμαστε ικανοποιημένοι με όσα έχουμε πετύχει. Από εδώ και πέρα θέλουμε να ξανακάνουμε το ίδιο καλά με τον ίδιο αντίπαλο αύριο, παρότι είναι σε πολύ καλή φόρμα και είναι μια μεγάλη ομάδα. Είναι όμως ένα άλλο ματς, τελείως διαφορετικό, θέλουμε και εμείς να κερδίσουμε αλλά και οι ίδιοι το ίδιο».

Για την αποθέωση του κόσμου σε κάθε ματς και τι έχει να πει στον κόσμο:

«Δεν το κάνω για αυτό, να πηγαίνω από το ένα τέρμα στο άλλο αλλά γιατί είναι η μανία μου. Ντρέπομαι όταν γίνεται αυτό, να τραγουδάνε το όνομά μου. Τους ευχαριστώ πολύ».

Για το αν σκέφτεται να αλλάξει πράγματα στον τρόπο παιχνιδιού και στο πλάνο, με την ομάδα να μην σκοράρει εύκολα τελευταία:

«Είναι πάρα πολύ σημαντική η ευστοχία, έχουμε δει ομάδες με λιγότερη κατοχή και κυκλοφορία και να σκοράρουν με μία ευκαιρία, ενώ εμείς να δημιουργούμε περισσότερο και να μην σκοράρουμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Θέλουμε αύριο να είμαστε το ίδιο αποτελεσματικοί με την προηγούμενη φορά, το γκολ σου δίνει την ηρεμία και την ασφάλεια να μείνεις μέσα στο ματς ως το τέλος».

 

