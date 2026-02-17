Οσιμέν για Νάπολι: «Μου φέρθηκαν σαν σκυλί, δεν είμαι μαριονέτα κανενός»

Η Γαλατά υποδέχεται τη Γιουβέντους απόψε στις 19:45 για τα playoffs του Champions League, με τον Βίκτορ Οσιμέν να παραχωρεί κάποιες δηλώσεις σε ιταλικό Μέσο.

Ο άσος της τουρκικής ομάδας συγκλονίζει με αυτά που αναφέρει για την πρώην του ομάδα τη Νάπολι και τον τρόπο που του φέρθηκαν. Συγκεκριμένα, σημειώνει πως δεν τον σεβάστηκαν, του φέρθηκαν σαν σκυλί και έπεφτε συνεχώς θύμα ρατσιστικών επιθέσεων. Ενώ αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον πρόεδρο των παρτενοπέι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις.

«Λυπάμαι τους οπαδούς, ειδικά επειδή δεν έχω μιλήσει ποτέ για το τι συνέβη. Μερικοί από αυτούς εμφανίστηκαν στο σπίτι μου ζητώντας εξηγήσεις. Μιλήσαμε και τους ζήτησα να βάλουν τους εαυτούς τους στη θέση μου. Αφού η Νάπολι δημοσίευσε αυτό το βίντεο στο Tik Tok, τότε κάτι έσπασε μέσα μου.

Οποιοσδήποτε μπορεί να χάσει ένα πέναλτι, ο καθένας μπορεί να χλευαστεί γι’ αυτό. Η Νάπολι το έκανε μόνο σε μένα, και μάλιστα με ορισμένα άσχημα υπονοούμενα. Έπεφτα συνεχώς θύμα ρατσιστικών προσβολών και τότε πήρα την απόφασή μου: είπα ''Θέλω να φύγω''.

Μάλιστα, έσβησα τις φωτογραφίες μου με τη φανέλα της Νάπολι από το Instagram μου, και άδραξαν (η διοίκηση) την ευκαιρία να στρέψουν τους οπαδούς εναντίον μου. Και να σκεφτεί κανείς ότι η κόρη μου, για μένα, είναι περισσότερο Ναπολιτάνα παρά Νιγηριανή».

Για τη σχέση του με τον πρόεδρο του συλλόγου, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις: «Είχαμε μια συμφωνία κυρίων ότι μπορούσα να φύγω το επόμενο καλοκαίρι, αλλά η άλλη πλευρά δεν τήρησε πλήρως την υπόσχεσή της. Προσπάθησαν να με στείλουν να παίζω παντού, μου φέρθηκαν σαν σκυλί. Πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί, κάνε αυτό, κάνε εκείνο… Δούλεψα τόσο σκληρά για να προωθήσω την καριέρα μου, που δεν μπορούσα να δεχτώ τέτοιου είδους μεταχείριση. Δεν είμαι μαριονέτα κανενός».

Για τη νέα του καθημερινότητα στην Τουρκία, εμφανίστηκε σαφώς πιο ήρεμος: «Είμαι πλέον σε έναν σύλλογο και σε μια πόλη που αγαπώ πολύ. Ήμουν τυχερός που βρέθηκα στη Γαλατασαράι. Δεν υπάρχει τίποτα σαν αυτόν τον σύλλογο και την αγάπη αυτών οπαδών».