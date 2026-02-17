Την πληγώνουν και αποσυντονίζεται

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άλλος ένας μυϊκός τραυματισμός προέκυψε στην ΑΕΚ, από τους πολλούς που σημειώθηκαν κατά τη φετινή περίοδο. Ο λόγος για τον Γιούσεφ Αμίν, ο οποίος υπέστη θλάση και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί ο χρόνος απουσίας του από την αγωνιστική δράση. Προφανώς και δεν υπολογίζεται για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου.

Ο Αμίν, ο οποίος είχε καθιερωθεί στο βασικό σχήμα το τελευταίο διάστημα, προστίθεται στη μακρά λίστα των τραυματιών, όπου συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα των Καμπρέρα, Εκπολό, Ρούμπιο, Ναούμ και Σουάρεθ. Ο Τσακόν, έτσι κι αλλιώς, δεν υπολογίζεται για την τρέχουσα σεζόν. Την ίδια ώρα φάνηκε πως ο Ρόντεν ακόμα δεν είναι απόλυτα έτοιμος από αγωνιστικής άποψης για να ξεκινήσει βασικός, μιας και απουσίασε σχεδόν τρεις μήνες λόγω τραυματισμού.

Η ΑΕΚ ενώ ξεκίνησε τη σεζόν με τρεις επιθετικούς (Καμπρέρα, Μπάγιτς, Ανγκιέλσκι), σήμερα απέμεινε με έναν (Μπάγιτς) και αυτό είναι ένα επιπρόσθετο πρόβλημα. Παράλληλα, η ομάδα δεν πήρε ακόμα βοήθειες από τις μεταγραφές Ιανουαρίου. Δεν έχουμε δει καθόλου τους Καρδέρο και Γκουρφίνγκελ (έμειναν στον πάγκο στα δύο τελευταία ματς), ο Χάμπος Κυριάκου έχει μονάχα ολιγόλεπτες συμμετοχές, ενώ ο Μουντραζίγια αγωνίστηκε αναγκαστικά, ως αλλαγή, στο τελευταίο παιχνίδι με τον Απόλλωνα λόγω της αποχώρησης του τραυματία Αμίν, χωρίς να δείξει κάτι το ιδιαίτερο. Βέβαια, είναι πολύ νωρίς για να κριθεί ο Κροάτης μεσοεπιθετικός.

Ήταν λίγο-πολύ αναμενόμενο πως κάποια στιγμή η ομάδα της Λάρνακας θα επηρεαζόταν από τους διαδοχικούς τραυματισμούς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αγώνας της 22ης αγωνιστικής ήταν το 38ο επίσημο παιχνίδι των κιτρινοπράσινων κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο σε όλους τους θεσμούς. Κάποιοι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται ανελλιπώς και δείχνουν καταπονημένοι. Κόντρα στον Απόλλωνα, η ΑΕΚ δεν είχε φρεσκάδα, ιδέες και φαντασία στο παιχνίδι της, ενώ δεν είχε ούτε το ανάλογο βάθος στον πάγκο, προκειμένου να μπουν στο παιχνίδι φρέσκα ποδάρια για να αλλάξουν την έκβαση του ματς.

Η ΑΕΚ πληρώνει τους μαζεμένους τραυματισμούς, αλλά και τον αργοπορημένο μεταγραφικό σχεδιασμό του Ιανουαρίου. Πλέον, καλείται να ανασυνταχθεί με όσους παίκτες απέμειναν διαθέσιμοι, έτσι ώστε να μην τεθεί υπό αμφισβήτηση και η ευρωπαϊκή της προοπτική ενόψει νέας περιόδου.

