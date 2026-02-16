Μην το δέσετε… κόμπο ότι φεύγει ο Πρόδρομος Πετρίδης

Εδώ και λίγες ημέρες κυκλοφορεί ότι την Τρίτη (17/02), μετά τη συνεδρία που ανακοινώθηκε ότι θα υπάρχει στον ΑΠΟΕΛ, μία από τις αποφάσεις θα αφορά την αποχώρηση του Πρόδρομου Πετρίδη από την προεδρία της Εταιρείας.

Πάντως, με βάση τις δηλώσεις του προέδρου του συνδέσμου παλαιμάχων ποδοσφαιριστών των γαλαζοκιτρίνων, Άριστου Αριστοκλέους, για την ώρα δεν μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά κάτι τέτοιο.

Και μιλάμε για ένα από τους ανθρώπους που έλαβαν μέρος στις συζητήσεις των τελευταίων ημερών, αφού οι παλαίμαχοι κάθισαν στο ίδιο τραπέζι με στελέχη της εταιρείας, του σωματείου και των οργανωμένων οπαδών.

Συγκεκριμένα ο Αριστικλέους, απαντώντας στην εκπομπή Goal n’ Roll της Cytavision σχετικά με τη φημολογία περί αποχώρησης του Πρόδρομου Πετρίδη ανάφερε: «Ακούγονται πολλά, αλλά καμιά ανακοίνωση δεν έχει εκδοθεί από κανέναν». Επίσης, έριξε την ατάκα «Μπορεί ναι, μπορεί και όχι», για την περίπτωση παραπονής..

Θυμίζουμε ότι κι άλλες φορές υπήρξε, έντονη και πάλι, φημολογία ότι κλείνει ο κύκλος της προεδρίας του Πρόδρομου Πετρίδη, όμως εν τέλει τα πράγματα δεν είχαν εξελίχθηκε με αυτό τον τρόπο.

Αναλυτικά πιο κάτω όσα ανάφερε ο Αριστοκλέους:

Για τη σύσκεψη: «Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Το πιο σημαντικό είναι ότι εμείς σαν παλαίμαχοι, με όλα αυτά, προβληματιστήκαμε πολύ. Έπρεπε να λάβουμε μέρος σε όλο αυτό και παρακαλέσαμε και συγκαλέσαμε σύσκεψη μεταξύ σωματείου, εταιρείας και οργανωμένων. Στόχος ήταν να βρεθεί η λύση.

Η κατάσταση στον ΑΠΟΕΛ δεν αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο σωματείο της Κύπρου. Εμείς που είμαστε ιστορία έπρεπε να μπούμε μέσα για να βρούμε λύση για το αύριο. Εισακουστήκαμε από όλες τις πλευρές και, σε ένα πολύ καλό κλίμα, προσπαθήσαμε να δούμε τι θα γίνει.

Συζητήσαμε κάποια πράγματα τα οποία θα κρατήσουμε για εμάς μέχρι να προκύψουν ανακοινώσεις από εβδομάδας. Όλοι μαζί θα συνεχίσουμε για μια καλύτερη επόμενη μέρα στο ΑΠΟΕΛ».

Για τις φήμες για αποχώρηση Πρόδρομου Πετρίδη: «Η ουσία είναι να υπάρχει αγάπη και ενότητα στον ΑΠΟΕΛ. Ακούγονται πολλά, αλλά καμιά ανακοίνωση δεν έχει εκδοθεί από κανέναν. Εμείς θέλουμε να βρεθεί η λύση που θα ηρεμήσει όλο το οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ. Να είστε σίγουροι ότι θα βγούμε πιο δυνατοί. Ο κόσμος πρέπει να βοηθήσει και να στηρίξει».

Ποια είναι η λύση; «Υπάρχουν πολλές λύσεις. Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι πρέπει να υπάρχει επόμενη μέρα στο ΑΠΟΕΛ. Όλοι μαζί ενωμένοι να προχωρήσουμε».

Για την ανάγκη ενότητας: «Ο ΑΠΟΕΛ πρέπει να είναι ενωμένο και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Γι’ αυτά που συζητιούνται θα προσπαθήσουμε να δώσουμε εξηγήσεις από εβδομάδας και να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα».

Αν υπάρχει πιθανότητα παραμονής του Πρόδρομου Πετρίδη: «Μπορεί ναι, μπορεί και όχι».

Για τον στόχο των παλαίμαχων:«Στόχος είναι να φτιάξουμε ξανά τον ΑΠΟΕΛ, να τον επαναφέρουμε στην κορυφή, να γίνει ξανά η μεγαλύτερη ομάδα στην Κύπρο. Δεν είναι εύκολο αλλά αυτό επιβάλλει η ιστορία του κάθε ΑΠΟΕΛίστα. Στο DNA μας είναι ο πρωταθλητισμός».