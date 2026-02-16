ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

All-Star Game: Νικητές οι USA Stars με MVP τον Αντονι Έντουαρντς

Σε ένα All-Star Game με νέο format και έντονο στοιχείο νεανικού ανταγωνισμού, οι USA Stars επικράτησαν με 47-21 των USA Stripes στον τελικό του μίνι τουρνουά τριών ομάδων.

Ο Άντονι Έντουαρντς αναδείχθηκε MVP, σημειώνοντας οκτώ πόντους στον τελικό και συνολικά 32 στα τρία παιχνίδια της ομάδας του, ενώ ο Ταϊρίς Μάξεϊ πρόσθεσε εννέα πόντους στον αγώνα τίτλου, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις της επικράτησης (4/8 σουτ). Από κοντά και ο Τσετ Χόλμγκρεν με οκτώ πόντους, ενώ ο Τζέιλεν Ντούρεν συνέβαλε με έξι.

Οι USA Stars «εκδικήθηκαν» έτσι την οριακή ήττα τους (42-40) από τους πιο έμπειρους USA Stripes στη φάση του round robin. Στον τελικό, όμως, δεν άφησαν περιθώρια: προηγήθηκαν 12-1 με επτά πόντους του Μάξεϊ, ξέφυγαν με 33-9 έπειτα από σερί 15-0 και ουσιαστικά «καθάρισαν» το ματς πριν από το φινάλε του 12λεπτου.

Για τους USA Stripes, ο Ντόνοβαν Μίτσελ σημείωσε έξι πόντους και ο Λεμπρόν Τζέιμς πέντε, στην 22η συμμετοχή του σε All-Star Game, στην 23η σεζόν της καριέρας του.

Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσία του Καγουάι Λέοναρντ, ο οποίος στον τελικό περιορίστηκε σε έναν πόντο (0/4 σουτ), παρότι είχε προηγουμένως «εκραγεί» με 31 πόντους σε μόλις 12 λεπτά απέναντι στην Team World (48-45), οδηγώντας τους Stripes στον τελικό.

Στο εναρκτήριο παιχνίδι του round robin, οι USA Stars λύγισαν την Team World με 37-35 στην παράταση, χάρη σε τρίποντο του Σκότι Μπαρνς. Παρά τις δύο ήττες της, η Team World είχε σε εξαιρετική κατάσταση τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος πέτυχε 33 πόντους σε 20 λεπτά συνολικά, με τον Έντουαρντς να αναγνωρίζει ότι «έδωσε τον τόνο» της ανταγωνιστικότητας από την αρχή.

Το νέο format με τρεις ομάδες και αγώνες 12 λεπτών φαίνεται πως πρόσθεσε ένταση και ρυθμό, με τους πρωταγωνιστές να δηλώνουν ικανοποιημένοι από το αγωνιστικό επίπεδο και τη διάθεση για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα.

Τα αποτελέσματα:

Game 1: Teams Stars - Team World    37-35 (παρ.)

Game 2: Team Stripes - Team Stars   42-40

Game 3: Team Stripes - Team World   48-45

Game 4: Team Stars - Team Stripes   47-21

