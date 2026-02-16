Λύση, προσωρινή ή μη, με ένα άτομο της τωρινής κατάστασης

Εντείνεται η φημολογία ότι η θητεία του Πρόδρομου Πετρίδη στην προεδρία του ΑΠΟΕΛ φθάνει στο τέλος της και θα είναι μία από τις αποφάσεις που θα παρθεί μετά τη συνεδρία της Τρίτης.

Μάλιστα, λέγεται ότι προορίζεται ως διάδοχη κατάσταση, η ανάληψη της προεδρίας – τουλάχιστον σε προσωρινή φάση – από τον Χάρη Φωτίου.

Ένα άτομο που φυσικά ήταν εδώ και καιρό στο διοικητικό σχήμα της ομάδας και συνεπώς γνώριζε από πρώτο χέρι τα πολλά προβλήματα στην λειτουργία της ομάδας.

Ο ίδιος σημειώνεται ότι, πέραν από αντιπρόεδρος της εταιρείας, είχε τον ίδιο ρόλο και στο σωματείο, που επίσης δέχεται πυρά για το ότι δεν ανέκοψε την πορεία για να φθάσει μέχρι αυτό το σημείο το ποδοσφαιρικό τμήμα.

Συνεπώς, είναι ενδιαφέρον να μάθουμε μέσω των ανακοινώσεων που αναμένονται την Τρίτη (17/02), πώς θα πορευθούν από εδώ και πέρα στη διοίκηση, προκειμένου να μπορέσει να ορθοποδήσει και να μην περιπλεχτεί σε ακόμη πιο δυσάρεστες καταστάσεις.

Σ.Σ.