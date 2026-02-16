ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γιάννης: «Από σήμερα είμαι αφοσιωμένος στους Μπακς»

Δημοσιευτηκε:

«Από σήμερα είμαι αφοσιωμένος στους Μιλγουόκι Μπακς»…

Με τον τρόπο αυτό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλησε να ξεκαθαρίσει τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με το μέλλον του και τη… διάθεσή του να συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Μπακς.

Η προθεσμία για τα trade έχει περάσει, ο Γιάννης παρέμεινε στους Μπακς και μετά τη γιορτή του ΝΒΑ που έγινε τα ξημερώματα θέλησε να αποσαφηνίσει τα πράγματα με τις δηλώσεις του.

«Από σήμερα, είμαι αφοσιωμένος στους Μιλγουόκι Μπακς. Και είμαι αφοσιωμένος στους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύω — τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο, τον κόουτς Ντοκ και τον Τζον Χορστ στο front office. Αυτό που έχω πει από την αρχή της χρονιάς είναι ότι, από το στόμα μου και από τον τρόπο που φέρομαι, δεν θα με ακούσετε ποτέ να λέω ότι δεν θέλω να είμαι παίκτης των Μπακς», ανέφερε.

«Μεγαλώνοντας ονειρεύεσαι, τι θα γινόταν αν έπαιζα για τους Νικς, το Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν; Τι θα γινόταν αν με επέλεγαν στο ντραφτ οι Λέικερς και τώρα είμαι συμπαίκτης με τον Κόμπι, τι θα γινόταν αν πάω να παίξω για τους Καβς και ο Λεμπρόν μου δώσει την μπάλα;

Αν ποτέ υπήρχε το σενάριο να μην είμαι πια μέλος των Μπακς, δεν θέλω κανείς να σκεφτεί ποτέ «ρε φίλε, παραιτήθηκα από την ομάδα μου επειδή αυτή είναι η ομάδα μου και την αγαπώ», κατέληξε.

Πηγή: sport-fm.gr

