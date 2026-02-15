Νίκολιτς: «Με λίγη τύχη θα είχαμε κερδίσει ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό» - Tι είπε για Γκεοργκίεφ και Σαχαμπό

Ο Μάρκο Νίκολιτς εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη νοοτροπία που έδειξε η ΑΕΚ στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως η ισοπαλία είναι ρεαλιστικό αποτέλεσμα, αλλά αφήνει πικρή γεύση λόγω του δοκαριού του Γιόβιτς στο φινάλε.

Όπως ανέφερε, η ομάδα του μετά το πρώτο δεκάλεπτο ισορρόπησε το ματς και στα τελευταία 20 λεπτά έβγαλε «νοοτροπία νικητή», δημιουργώντας ευκαιρίες και παίρνοντας μέτρα στο γήπεδο.

Σε ό,τι αφορά τη μάχη του τίτλου, ο Σέρβος τεχνικός ξεκαθάρισε πως είναι νωρίς για συμπεράσματα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι με λίγη περισσότερη τύχη η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει νικήσει τόσο τον ΠΑΟΚ όσο και τον Ολυμπιακό. Τέλος, εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την κατάσταση των Μουκουντί και Πήλιου, ενώ προανήγγειλε πως σύντομα θα πάρουν χρόνο συμμετοχής οι νεαροί Γκεοργκίεφ και Σαχαμπό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

«Θα μπορούσε να εξελιχθεί θετικά και από τη μια και από την άλλη πλευρά, Ρεαλιστική η ισοπαλία, βέβαια έχουμε μια πικρή γεύση στο τέλος με το δοκάρι του Λούκα που ήταν άτυχη στιγμή. Είμαι ικανοποιημένος από τη νοοτροπία και τη συμπεριφορά με εξαίρεση τα πρώτα δέκα λεπτά. Στα τελευταία 20 λεπτά δείξαμε νοοτροπία νικητή.Στα πρώτα 15 λεπτά είχαμε ατομικά λάθη του Πινέδα και του Ρέλβας που ήταν δώρα, αλλά σε ακόμα ένα ντέρμπι έχουμε πέναλτι που δίνεται εις βάρος μας εύκολο. Αντίστοιχα η περίπτωση του Γκατσίνοβτς δεν υπήρχε αντίστοιχη απόφαση. Υπήρξαν πολλές κίτρινες κάρτες, θα νομίζει κανείς ότι είμαστε συμμορία που παίζει βίαια. Θα το διαχειριστούμε και αυτό, φεύγουμε με τον έναν βαθμό και βλέπουμε την επόμενη αναμέτρηση».

Για το αν αντίδραση της ΑΕΚ μετά το πρώτο εικοσάλεπτο δείχνει ότι είναι ομάδα τίτλου η ΑΕΚ:«Είναι πολύ νωρίς να πούμε για κατάκτηση τίτλου. Κάναμε αισθητή την παρουσία μας, κάναμε ευκαιρίες με τον Γιόβιτς και τον Κοϊτά και στον αριθμό των προσπαθειών είχαμε περισσότερες. Στην κατοχή είμαστε ισοδύναμη. Το πέναλτι δεν θέλω να το σχολιάσω. Είμαι ικανοποιημένος, δείξαμε συμπεριφορά νικητή, δεν θέλω να πω πρωταθλητή γιατί απέχουμε ακόμα αρκετά και αρκετό δρόμο μπροστά μας. Και ο ΠΑΟΚ είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες με Οζντόεφ και Καμαρά».

Για το αν είναι ικανοποιημένος με την πρόοδο της ΑΕΚ:«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτός ο σύλλογος πέρυσι έκανε έξι σερί ήττες στα πλέι οφ και ήθελε πίστωση χρόνου. Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοσή μας στα ντέρμπι ως τώρα. Με λίγη τύχη παραπάνω θα μπορούσαμε με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να είχαμε νικήσει. Συγκεντρωνόμαστε στην επόμενη αναμέτρηση απέναντι σε μια δύσκολη ομάδα όπως ο Λεβαδειακός».

Για το αν αισθάνεται και τυχερός σήμερα και αν θεωρεί ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ΑΕΚ ότι ήταν η απουσία μεσοβδόμαδου ματς:«Αισθάνομαι άτυχος γιατί θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά τα πράγματα στα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο τέλος. Ο Κωνσταντέλιας φυσικά ήταν απώλεια για τον ΠΑΟΚ, αλλά και εμείς είχαμε απουσίες στα ντέρμπι νωρίτερα στη σεζόν. Αλλά δεν ψάχνουμε για δικαιολογίες, πιστεύω τους παίκτες μου, αυτό είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου».

Για τον ρόλο που έπαιξε η απόκρουση του Στρακόσα στο πέναλτι και αν ήταν εσκεμμένες οι καθυστερήσεις που έκοβαν τον ρυθμό του ΠΑΟΚ:«Ο Θωμάς είναι καταπληκτικός τερματοφύλακας. Έχει δείξει σταθερότητα ακόμα και αν υπήρχαν δύσκολες στιγμές. Είναι ένα από τα όπλα μας φέτος και το ότι έπιασε το πέναλτι είναι πολύ σημαντικό. Ήταν ήρεμος και έκανε τη δουλειά του., Στα τελευταία 15 λεπτά έτρεχε να κάνει τα πάντα, τα κόρνερ, τα πλάγια άουτ και να κάνει ευκαιρίες. Το build up πρέπει να γίνεται ήρεμα αλλιώς κινδυνεύεις να κάνεις λάθη όπως στα πρώτα λεπτά. Δεν συμφωνώ με τις κάρτες, εγώ είδα μια ομάδα που ήθελε να παίξει μπάλα».

Για τον Γκεοργκίεφ και πώς σκοπεύει να τον αξιοποιήσει:«Θα τον δείτε πολύ σύντομα να αγωνίζεται. Στη μεταγραφική περίοδο πήραμε δύο παίκτες με εξαιρετικό ταλέντο. Και τον Σαχαμπό θα δέιτε την ώρα που πρέπει. Τους πιστεύω και τους δύο, είναι δύο μεταγραφές που έγιναν με προοπτική. Προσθέτοντας και τον Καλοσκάμη έχουμε τρεις παίκτες με πολύ μέλλον.Είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι παίκτες θα αναπτυχθούν και θα ανταποκριθούν σε δύσκολες αναμετρήσεις. Σύντομα θα τους δείτε στον αγωνιστικό χώρο. Δυστυχώς δεν έχουμε παίκτες από τις ακαδημίες. Γίνεται όμως πολύ καλή δουλειά. Έχω ήδη εντοπίσει, ένα, δύο ή τρεις παίκτες που θα μπορέσουν ίσως να μας βοηθήσουν το καλοκαίρι. Αυτό είναι μειονέκτημα σε σχέση με τον Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ».

Για την κατάσταση του Μουκουντί:«Φαίνεται να μην υπάρχει πρόβλημα. Είχαμε δύο αναγκαστικές αλλαγές στην άμυνα που αλάλαξαν το πλάνο μας. Ο Πήλιος είχε μια μικρή ενόχληση πριν το ματς, αλλά έπαιξε και έδωσε το 100%. Και ο Μούκου όμως φαίνεται να είναι καλά και αυτό είναι το πιο σημαντικό».

sport-fm.gr