Αποχωρεί από τη Ζυρίχη ο Στίβεν Τσούμπερ

Ο Στίβεν Τσούμπερ αποτελεί παρελθόν από τη Ζυρίχη, καθώς γνωστοποίησε την απόφασή του να αποχωρήσει πρόωρα από τον σύλλογο.

Ο 34χρονος Ελβετός μεσοεπιθετικός είχε επιστρέψει στη Ζυρίχη τον Δεκέμβριο του 2024, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ, υπογράφοντας συμβόλαιο με διάρκεια έως το 2027. Ωστόσο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη λύση της συνεργασίας τους πριν από τη λήξη του.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο Τσούμπερ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον σύλλογο και τον κόσμο, τονίζοντας πως θα κρτήσει για πάντα τις όμορφες στιγμές, ενώ ευχήθηκε τα καλύτερα για το μέλλον της Ζυρίχης.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο, τη φετινή σεζόν μέτρησε 4 γκολ και 4 ασίστ σε 19 εμφανίσεις, ενώ συνολικά με τη φανέλα του ελβετικού συλλόγου αγωνίστηκε σε 40 παιχνίδια, σημειώνοντας 12 γκολ και μοιράζοντας 7 ασίστ.

