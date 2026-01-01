Μπήκε με... γκέλα στο 2026 η Λίβερπουλ

Με γκέλα και γκρίνια ξεκίνησε το 2026 για τη Λίβερπουλ. Οι Reds ήρθαν ισόπαλοι 0-0 με τη Λιντς στο Άνφιλντ για την 19η αγωνιστική της Premier League και το σερί τριών νικών τους στο αγγλικό πρωτάθλημα έλαβε τέλος.

Η Λίβερπουλ ήταν καλύτερη στο πρώτο μέρος. Μεγάλη ευκαιρία της ήταν εκείνη του 33ου λεπτού, όταν ο Εκιτικέ δεν κατάφερε να σκοράρει με το κεφάλι από κοντά, έπειτα από του σουτ του Φρίμπονγκ.

Στο δεύτερο μέρος ο εκνευρισμός κυριάρχησε πάνω στη Λίβερπουλ. Οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή και μεγάλο αριθμό τελικών, χωρίς αυτές να είναι επικίνδυνες. Ο κόσμος στο Άνφιλντ αποδοκίμαζε με την κατάσταση να μην είναι καθόλου εύκολη.

Μάλιστα, στο 81ο λεπτό ο Κάλβερτ-Λιούιν βρήκε δίχτυα, ωστόσο ήταν εκτεθειμένος, όταν πήρε την μπάλα από τον Μπόρναου. Πάντως, η Λιντς παρέμενε επικίνδυνη στη μετάβαση, ενώ οι Reds παρέμεναν εντελώς νωχελική.

Έτσι, το 0-0 έμεινε έως το φινάλε, με τη Λίβερπουλ να είναι στην 4η θέση με 33 πόντους στο +3 από την 5η Τσέλσι. Η Λιντς από την άλλη είναι 16η, έχοντας συγκεντρώσει 21 πόντους. Αυτή ήταν η πρώτη φορά από το 1999 που οι δύο ομάδες έμειναν στο μηδέν σε μεταξύ τους παιχνίδι.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Μπράντλεϊ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Χράφενμπερχ, Τζόουνς, Φριμπόνγκ, Ζομποσλάι, Βιρτς, Εκιτικέ

ΛΙΝΤΣ: Πέρι, Μπόρναου, Μπίγιολ, Στρούικ, Τζάστιν, Γκρουέβ, Αμπάντου, Σταχ, Γκούντμουντσον, Άαρονσον, Ενμέτσα

Στο έτερο παιχνίδι, η Κρίσταλ Πάλας και η Φούλαμ ήρθαν ισόπαλες 1-1. Ο Ζαν Φιλίπ Ματετά άνοιξε το σκορ στο 39ο λεπτό του παιχνιδιού, με τον Τομ Κέρνεϊ να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα στο 80ο λεπτό.

Οι δύο ομάδες έχουν από 27 βαθμούς, με τους αετούς να είναι στην 9η θέση, ενώ από πίσω τους ακολουθούν οι Κότατζερς.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής

Μπέρνλι – Νιούκαστλ 1-3

Τσέλσι – Μπόρνμουθ 2-2

Νότιγχαμ – Έβερτον 0-2

Γουεστ Χαμ – Μπράιτον 2-2

Άρσεναλ – Άστον Βίλα 4-1

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς 1-1

Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ 1-1

Λίβερπουλ – Λιντς 0-0

01/01 22:00 Μπρέντφορντ – Τότεναμ

01/01 22:00 Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι

Πηγή: sport-24.gr