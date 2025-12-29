Το πρόγραμμα του 2026 για τις Εθνικές μας ομάδες

Αγωνιστικές υποχρεώσεις για επτά Εθνικές μας ομάδες περιλαμβάνει το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2026.

Εθνική Ανδρών, Εθνική Γυναικών, Εθνική Futsal, Εθνική Ελπίδων Κ21, Εθνική Νέων Κ19, Εθνική Νεανίδων Κ19 και η Εθνική Παίδων Κ17 έχουν ενώπιον τους σημαντικές προκλήσεις και στόχους που θα προσπαθήσουν να υλοποιήσουν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των επίσημων αγώνων όλων των Εθνικών μας για το 2026:

Εθνική Ανδρών

Η Εθνική Ανδρών το 2026 θα δώσει δέκα αγώνες, έξι εκ των οποίων επίσημοι στη νέα διοργάνωση του Nations League. Η Κύπρος θα αγωνιστεί στη Γ’ Κατηγορία και θα μάθει τους αντιπάλους της στην κλήρωση που θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου 2026.

Οι αγώνες θα γίνουν το Φθινόπωρο. Οι πρώτες τέσσερις αγωνιστικές θα γίνουν από τις 24 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 6 Οκτωβρίου και οι δυο τελευταίες αγωνιστικές από τις 12 μέχρι τις 17 Νοεμβρίου.

Πέραν των επίσημων αγώνων, η Εθνική μας θα δώσει και τέσσερις φιλικούς αγώνες.

Οι δύο αγώνες θα γίνουν από τις 23 μέχρι τις 31 Μαρτίου και οι άλλοι δύο από την 1η μέχρι τις 9 Ιουνίου 2026.

Οι αντίπαλοι των φιλικών αγώνων του Μαρτίου θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Εθνική Γυναικών

Το 2026 η Εθνική μας ομάδα των Γυναικών θα αγωνιστεί στον 5ο όμιλο της 3ης κατηγορίας των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027.

Σε αυτή τη διοργάνωση, θα δώσει τέσσερις επίσημους αγώνες ως ακολούθως:

Σάββατο, 7 Μαρτίου

Κύπρος – Ρουμανία

Τρίτη, 14 Απριλίου

Μολδαβία – Κύπρος

Σάββατο, 18 Απριλίου

Ρουμανία – Κύπρος

Τρίτη, 9 Ιουνίου

Κύπρος - Μολδαβία

Μέχρι στιγμής έχει προγραμματιστεί και ένα φιλικό με τη Νησιά Φερόε στις 2 Μαρτίου στην Κύπρο.

Εθνική Futsal

Η Εθνική Futsal θα αγωνιστεί σε όμιλο του Preliminary Round του Παγκοσμίου Κυπέλλου Futsal 2028.

Οι αγώνες θα γίνουν τον Απρίλιο με την Κύπρο να συμμετέχει στον 5ο όμιλο όπου και θα αντιμετωπίσει τη Λετονία, το Σαν Μαρίνο και την Αλβανία. Οι δύο πρώτες ομάδες θα προκριθούν στον Main Round της διοργάνωσης κάτι που αποτελεί και το μεγάλο στόχο της ομάδας μας.

Η χώρα που θα φιλοξενήσει τους αγώνες και το πρόγραμμα των αγώνων θα ανακοινωθούν τον Ιανουάριο.

Εθνική Ελπίδων

Το 2026η Εθνική Ελπίδων Κ21 θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στον πρώτο προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων 2027.

Το πρόγραμμα των επίσημων αγώνων έχει ως ακολούθως:

Παρασκευή, 27 Μαρτίου

Κύπρος - Ισπανία

Τετάρτη, 31 Μαρτίου

Φινλανδία - Κύπρος

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου

Κύπρος - Ρουμανία

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου

Κόσοβο - Κύπρος

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου

Κύπρος - Σαν Μαρίνο

Εθνική Νέων Κ19

Οι διοργανώσεις Νέων Κ-19 θα διεξαχθούν το 2026 με νέα μορφή, με τις ομάδες να χωρίζονται σε Α' και Β' Κατηγορία βάσει της κατάταξης τους στην UEFA και δίνουν επίσημους αγώνες, δύο φορές τον χρόνο, το Μάρτιο και το Φθινόπωρο.

Η Κύπρος συμμετέχει στην Α' Κατηγορία της διοργάνωσης λόγω της περσινής επιτυχίας της Κ-17 στη Β΄φάση, όταν τερμάτισε πρώτη στον όμιλο της.

Η Εθνική μας κληρώθηκε στον 1ο όμιλο της 1ης Κατηγορίας και αντίπαλοι της θα είναι το Βέλγιο, η Σλοβενία και η Σουηδία. Οι αγώνες θα γίνουν στο Βέλγιο από τις 25 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026.

Ανάλογα με τη θέση που θα τερματίσει η χώρα μας στον όμιλο αυτό, θα καθοριστεί και η κατηγορία στην οποία θα αγωνιστεί στη Β' φάση της διοργάνωσης, το Φθινόπωρο του 2026.

Εθνική Νεανίδων Κ19

Η Εθνική Νεανίδων θα αγωνιστεί στη Β’ κατηγορία του δεύτερου γύρου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νεανίδων Κ-19.

Η ομάδα μας κληρώθηκε στον πρώτο όμιλο με αντιπάλους την Εσθονία, την Σλοβενία και το Σαν Μαρίνο.

Οι αγώνες θα γίνουν στις 27 Φεβρουαρίου, στις 2 Μαρτίου και στις 5 Μαρτίου 2026 στο Σαν Μαρίνο.

Στη Β’ Κατηγορία σχηματίστηκαν έξι όμιλοι. Οι έξι ομάδες που θα τερματίσουν στην 1η θέση του ομίλου τους και η καλύτερη δεύτερη ομάδα από όλους τους ομίλους, θα ανέβουν στην Α’ Κατηγορία για την επόμενη διοργάνωση που θα διεξαχθεί το Φθινόπωρο του 2026.

Εθνική Παίδων Κ17

Η Εθνική Παίδων Κ17 θα αγωνιστεί το Μάρτιο στην Α’ Κατηγορία της Β’ φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παίδων Κ-17 2025 - 2026.

Η ομάδα μας κληρώθηκε στον 5ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο, τη Σερβία και την Ελβετία. Οι αγώνες θα γίνουν στη Σερβία στις 25, 28 και 31 Μαρτίου 2026. Η ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου, θα προκριθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης που θα γίνει στην Εσθονία το Μάη του 2026.

Για τη διοργάνωση 2026 -2027, η Εθνική μας ομάδα των Παίδων θα αγωνιστεί τον Οκτώβριο στον 13ο προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η ομάδα μας κληρώθηκε σε όμιλο τριών ομάδων και θα αντίπαλοι της θα είναι η Ρουμανία και τα Νησιά Φαρόε.

Οι αγώνες θα γίνουν στην Κύπρο ως ακολούθως:

27 Οκτωβρίου 2026

Κύπρος - Ν. Φαρόε

2 Νοεμβρίου 2026

Κύπρος - Ρουμανία