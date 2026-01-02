ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρωτοχρονιάτικο δώρο στην Άρσεναλ, έμεινε στο μηδέν με Σάντερλαντ η Σίτι

Στο +4 πλέον η πρωτοπόρος

Δεν είδε... φως στο «Stadium of Light» η Μάντσεστερ Σίτι! Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έμεινε στο 0-0 με τη Σάντερλαντ για τη 19η αγωνιστική της Premier League, βλέποντας την Άρσεναλ να ξεφεύγει με +4 στην κορυφή στο τέλος του πρώτου γύρου, χάνοντας έδαφος στη μάχη του τίτλου!

Οι «πολίτες» ήταν πολύ ανώτεροι στην αναμέτρηση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, χάνοντας τεράστιες ευκαιρίες για να προηγηθούν, με αποκορύφωμα το δοκάρι του Γιόσκο Γκβάρντιολ στο 74ο λεπτό. Παρόλα αυτά, η επιθετική δυστοκία καθώς και οι καίριες επεμβάσεις του Ρόμπιν Ρουφς, στέρησαν από τη Σίτι το πολυπόθητο γκολ.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Σάντερλαντ παρέμεινε αήττητη στην έδρα της στο πρωτάθλημα (5 νίκες, 5 ισοπαλίες) και ανέβηκε στους 29 βαθμούς και την 7η θέση, συνεχίζοντας την πολύ εντυπωσιακή φετινή της πορεία. Από την άλλη, η 2η Σίτι έχει 41 βαθμούς και σε λίγες μέρες (04/01) παίζει δύσκολο ματς με την Τσέλσι στο «Etihad» για την 20ή αγωνιστική.

Στο άλλο ματς που έλαβε χώρα ταυτόχρονα στο «Brentford Community Stadium», είχαμε ακόμη μία ισοπαλία χωρίς σκορ, την τρίτη σε τέσσερα ματς της Πρωτοχρονιάς. Η Μπρέντφορντ και η Τότεναμ έμειναν στο 0-0, μετά από ένα ισορροπημένο παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερα ξεχωριστές στιγμές.

Πλέον, η Μπρέντφορντ ισοβαθμεί με τις Κρίσταλ Πάλας και Φούλαμ στην 9η θέση, έχοντας 27 βαθμούς. Έναν πόντο λιγότερο έχει η Τότεναμ, που είναι 12η με 26 βαθμούς και συνεχίζει να προβληματίζει.

Η 19η αγωνιστική

Τρίτη, 30/12

Μπέρνλι-Νιουκάστλ 1-3 (23' Λαουρέντ - 2' Ζοέλιντον, 7' Ουισά, 90'+3' Μπρούνο Γκιμαράες)

Τσέλσι-Μπόρνμουθ 2-2 (15' Πάλμερ, 23' Έντσο Φερνάντες - 6' Μπρουκς, 27' Κλάιφερτ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Έβερτον 0-2 (19' Γκάρνερ, 79' Μπαρί)

Γουέστ Χαμ-Μπράιτον 2-2 (10' Μπόουεν, 45'+4' Πακετά - 32' Γουέλμπεκ, 61' Φέλτμαν)

Άρσεναλ-Άστον Βίλα 4-1 (48' Γκάμπριελ, 52' Θουμπιμέντι, 69' Τροσάρ, 78' Ζεσούς - 90'+4' Γουότκινς)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουλβς 1-1 (27' Ζίρκζε - 45' Κρέιτσι)

Πέμπτη, 1/1

Κρίσταλ Πάλας-Φούλαμ 1-1 (39' Ματετά - 80' Κέρνι)

Λίβερπουλ-Λιντς 0-0

Μπρέντφορντ-Τότεναμ 0-0

Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Σίτι 0-0

 

Πηγή: sport-fm.gr

