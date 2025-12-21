Η αποστολή της Ομόνοιας για το τελευταίο του 2025

Ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αυριανό (22/12, 19:00) αγώνα με τον Εθνικό η Ομόνοια η οποία θα επιδιώξει να αποχαιρετίσει το 2025 με νίκη.

Οι πράσινοι ανακοίνωσαν την αποστολή που επέλεξε ο Χένινγκ Μπεργκ, από την οποία απουσιάζουν, πέραν του Ουζόχο που συμμετέχει στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, οι Στεπίνσκι και Μουσιαλόφσκι.

Η αποστολή της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Αγκουζούλ, Μαέ, Ε. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Νεοφύτου.