Εθνική Ανδρών: Πρόγραμμα προπονήσεων και συνεντεύξεων

Και οι δύο αγώνες θα γίνουν στο στάδιο Αλφαμέγα στη Λεμεσό. Ο αγώνας με την Αυστρία θα γίνει το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 19:00 και ο αγώνας με την Εσθονία την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, επίσης στις 19:00.

ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΡΟΣ - ΑΥΣΤΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΔΩ

Η κλήση των διεθνών θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Παρασκευή 7 Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα προπονήσεων και συνεντεύξεων τύπου της ομάδας μας:

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου

18:00 Προπόνηση στο προπονητικό κέντρο του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο. Η προπόνηση θα είναι ανοικτή για τα ΜΜΕ για 20 λεπτά. Πριν την προπόνηση θα γίνουν δηλώσεις.

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου

18:00 Προπόνηση στο βοηθητικό του Άρη Λεμεσού - Κλειστή για τα ΜΜΕ.

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου

18:00 Προπόνηση στο στάδιο Αλφαμέγα – Κλειστή για τα ΜΜΕ.

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου

18:00 Προπόνηση στο βοηθητικό του Άρη Λεμεσού - Κλειστή για τα ΜΜΕ.

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου

17:15 Συνέντευξη Τύπου Εθνικής Κύπρου – Αίθουσα συνεντεύξεων – Στάδιο Αλφαμέγα

17:45 Προπόνηση στο βοηθητικό γήπεδο του Άρη Λεμεσού - Ανοικτή 15 λεπτά για τα ΜΜΕ.

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου

19:00 Αγώνας Κύπρος – Αυστρία (Στάδιο Αλφαμέγα)

Κυριακή, 16 Νοεμβρίου

18:00 Προπόνηση στο βοηθητικό του Άρη Λεμεσού - Κλειστή για τα ΜΜΕ.

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου

17:30 Συνέντευξη Τύπου Εθνικής Κύπρου – Αίθουσα συνεντεύξεων – Στάδιο Αλφαμέγα

18:00 Προπόνηση στο βοηθητικό γήπεδο του Άρη Λεμεσού - Ανοικτή 15 λεπτά για τα ΜΜΕ.

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου

19:00 Αγώνας Κύπρος – Εσθονία (Στάδιο Αλφαμέγα)