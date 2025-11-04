Εθνική Ανδρών: Πρόγραμμα προπονήσεων και συνεντεύξεων
Την ερχόμενη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου αρχίζει προετοιμασία η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών για τον αγώνα με την Αυστρία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και για το φιλικό με την Εσθονία.
Και οι δύο αγώνες θα γίνουν στο στάδιο Αλφαμέγα στη Λεμεσό. Ο αγώνας με την Αυστρία θα γίνει το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 19:00 και ο αγώνας με την Εσθονία την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, επίσης στις 19:00.
ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΡΟΣ - ΑΥΣΤΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΔΩ
Η κλήση των διεθνών θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Παρασκευή 7 Νοεμβρίου.
Το πρόγραμμα προπονήσεων και συνεντεύξεων τύπου της ομάδας μας:
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου
18:00 Προπόνηση στο προπονητικό κέντρο του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο. Η προπόνηση θα είναι ανοικτή για τα ΜΜΕ για 20 λεπτά. Πριν την προπόνηση θα γίνουν δηλώσεις.
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου
18:00 Προπόνηση στο βοηθητικό του Άρη Λεμεσού - Κλειστή για τα ΜΜΕ.
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου
18:00 Προπόνηση στο στάδιο Αλφαμέγα – Κλειστή για τα ΜΜΕ.
Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου
18:00 Προπόνηση στο βοηθητικό του Άρη Λεμεσού - Κλειστή για τα ΜΜΕ.
Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου
17:15 Συνέντευξη Τύπου Εθνικής Κύπρου – Αίθουσα συνεντεύξεων – Στάδιο Αλφαμέγα
17:45 Προπόνηση στο βοηθητικό γήπεδο του Άρη Λεμεσού - Ανοικτή 15 λεπτά για τα ΜΜΕ.
Σάββατο, 15 Νοεμβρίου
19:00 Αγώνας Κύπρος – Αυστρία (Στάδιο Αλφαμέγα)
Κυριακή, 16 Νοεμβρίου
18:00 Προπόνηση στο βοηθητικό του Άρη Λεμεσού - Κλειστή για τα ΜΜΕ.
Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου
17:30 Συνέντευξη Τύπου Εθνικής Κύπρου – Αίθουσα συνεντεύξεων – Στάδιο Αλφαμέγα
18:00 Προπόνηση στο βοηθητικό γήπεδο του Άρη Λεμεσού - Ανοικτή 15 λεπτά για τα ΜΜΕ.
Τρίτη, 18 Νοεμβρίου
19:00 Αγώνας Κύπρος – Εσθονία (Στάδιο Αλφαμέγα)