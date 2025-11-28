Κάραχερ: «Ο Σλοτ έχει μια εβδομάδα για να... σώσει την δουλειά του»

Ο θρύλος της Λίβερπουλ, Τζέιμι Κάραγκερ, πιστεύει ότι ο Άρνε Σλοτ έχει «μια εβδομάδα για να σώσει τη δουλειά του», σε μια σκληρή κριτική που αμφισβητεί τη συμπεριφορά του Ολλανδού, η οποία, όπως υποστηρίζει, επέτρεψε στην ομάδα να λειτουργεί σαν «μικρή».

Ο Άγγλος υποστήριξε ότι η κατάσταση με τον Ολλανδό έχει φτάσει στο σημείο κρίσης, με μια σειρά τριών επερχόμενων αγώνων να αναμένεται να αποφασίσει αν θα παραμείνει στον πάγκο των πρωταθλητών Αγγλίας.

«Ο Άρνε Σλοτ έχει μια εβδομάδα για να σώσει τη δουλειά του», έγραψε στην «Telegraph». «Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι γράφεται αυτή η φράση, αλλά οι τρεις επόμενοι αγώνες της Λίβερπουλ είναι εναντίον της Γουέστ Χαμ , της Σάντερλαντ και της Λιντς. Οτιδήποτε λιγότερο από επτά βαθμούς θα κάνει μια ήδη απαράδεκτη κατάσταση αδύνατη», τόνισε αρχικά.

Η συμπεριφορά του 47χρονου κατά της προσπάθειας της Λίβερπουλ για τον τίτλο την περασμένη σεζόν έχει τεθεί ξανά υπό αμφισβήτηση, μετά από πλάνα που τον δείχνουν να πανηγυρίζει στην Ίμπιζα πριν ολοκληρωθεί επίσημα η σεζόν. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της ομάδας θεώρησε αυτή τη στιγμή ως ένδειξη αλλαγής νοοτροπίας, υποστηρίζοντας ότι η Λίβερπουλ συμπεριφέρθηκε σαν «μικρός σύλλογος».

«Η άμεση αντίδραση στη νίκη επί της Τότεναμ στις 27 Απριλίου ήταν δικαιολογημένη και κατανοητή. Οι οπαδοί πάντα θα ξεκινούσαν το μεγαλύτερο πάρτι των τελευταίων 35 ετών μετά την ευκαιρία να δουν την ομάδα τους να αναδεικνύεται πρωταθλήτρια.

Αλλά για τον προπονητή και τους παίκτες, υπήρχαν ακόμη τέσσερις αγώνες. Κανείς δεν θέλει να φανεί μίζερος, αλλά ο χρόνος για πάρτι στην Ίμπιζα και το Ντουμπάι ήταν μετά τον τελευταίο αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας, όχι πριν».

Συνεχίζοντας: «Μπορεί να φαινόταν διασκεδαστικό βλέποντας όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες από τα πάρτι στα social media, αλλά καθώς η ομάδα απέτυχε να κερδίσει οποιονδήποτε από τους τελευταίους τέσσερις αγώνες, με δύο ήττες, οι κατηγορίες ότι έδινε κακή εικόνα είχαν βάση

Αυτό ήταν το 20ό πρωτάθλημα της ομάδας, ισοφαρίζοντας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ακόμα και χωρίς τα πρωταθλήματα, η Λίβερπουλ υπήρξε μηχανή τροπαίων. Έχουν κατακτήσει 20 τρόπαια τα τελευταία 24 χρόνια, γιατί μόλις προστεθεί μια ακόμα διάκριση στον πίνακα, ξεκινά αμέσως η προσπάθεια για την επόμενη. Στην καλύτερη, το σβήσιμο των μηχανών πριν τελειώσει η σεζόν ήταν ανεύθυνο. Το χειρότερο, η Λίβερπουλ συμπεριφέρθηκε σαν μικρός σύλλογος που κατακτά τον τίτλο για πρώτη φορά», ολοκλήρωσε ο 47χρονος.

sdna.gr