Πρόστιμο 40.000 ευρώ και στην Ατλέτικο Μαδρίτης

Η UEFA επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 40.000 ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης και παράλληλα την τιμώρησε με ποινή αποκλεισμού των οπαδών της από έναν εκτός έδρας αγώνα με αναστολή, λόγω «ρατσιστικής και διακριτικής συμπεριφοράς» μερίδας φιλάθλων της στη συντριβή με 4-0 από την Άρσεναλ, τον προηγούμενο μήνα, για το Champions League.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ανακοίνωσε ακόμη πρόστιμο 10.000 ευρώ για ρίψη αντικειμένων από οπαδούς των Μαδριλένων στο «Emirates», επισημαίνοντας ότι η ποινή απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων για έναν εκτός έδρας αγώνα τελεί υπό διετή δοκιμαστική περίοδο.

Η Ατλέτικο επιστρέφει στη δράση του Champions League στις 10 Δεκεμβρίου, με εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Αϊντχόφεν. Οι Ισπανοί βρίσκονται στη 12η θέση του ομίλου με εννέα βαθμούς σε πέντε αγώνες.

sdna.gr