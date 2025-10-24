ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κύπρος – Αλβανία, 19:00, «Αντώνης Παπαδόπουλος», ΡΙΚ (είσοδος δωρεάν)

Με στόχο το αποτέλεσμα που θα δημιουργήσει προϋποθέσεις επίτευξης του στόχου της ανόδου στη Β' Κατηγορία του UEFA Women's Nations League, η Εθνική μας ομάδα των Γυναικών αντιμετωπίζει σήμερα την αντίστοιχη της Αλβανίας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και θα αρχίσει στις 19:00 με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ.

Δωρεάν είσοδος στο στάδιο μετά από επίδειξη κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.

Τόσο ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής όσο και οι ποδοσφαιρίστριες μας, κάλεσαν τον κόσμο να βρεθεί στο γήπεδο και να ενισχύσει με την υποστήριξη του την προσπάθεια για διάκριση στο ιστορικό αυτό παιχνίδι.

Κύπρος – Αλβανία θα αναμετρηθούν δύο φορές στα play-offs του UEFA Women's Nations League και ο νικητής θα εξασφαλίσει θέση στη Β’ Κατηγορία της επόμενης διοργάνωσης. Ο επαναληπτικός αγώνας θα γίνει στα Τίρανα στις 28 Οκτωβρίου.

Η Εθνική μας εξασφάλισε δικαίωμα συμμετοχής στα μπαράζ ως η καλύτερη δεύτερη ομάδα των έξι ομίλων της Γ’ Κατηγορίας και αφού διεκδίκησε την πρώτη θέση στον όμιλο της μέχρι και την προτελευταία αγωνιστική.

Η Αλβανία συμμετείχε στη Β’ Κατηγορία και τερμάτισε στην 3η θέση του τέταρτου ομίλου με απολογισμό έξι βαθμούς.

Με την Αλβανία βρεθήκαμε ξανά αντιμέτωποι στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2022. Τότε χάσαμε στην Κύπρο με 2-0 και στην Αλβανία με 4-0.

Η ομάδα μας ενόψει Αλβανίας ολοκλήρωσε τον κύκλο της προετοιμασίας της χθες στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον αγώνα με τον Ομοσπονδιακό μας προπονητή Ρένο Δημητριάδη να αφιερώνει μεγάλο μέρος στον τομέα της τακτικής.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

Μαρία Ματθαίου, Κωνσταντίνα Κουζάλη, Ιωάννα Χαννύ, Άντρη Βιολάρη, Μαρία Παναγιώτου, Ειρήνη Μιχαήλ, Στέφι Χάρτυ, Μαρήλια Κωνσταντίνου, Μαριλένα Γεωργίου, Φιλίππα Σάββα, Έλενα Αριστοδήμου, Άντρια Κούσικ, Ευθαλία Σιακαλλή, Λουκρητία Χρυσοστόμου, Σοφία Βικτώρια Μάκπεθ, Χριστίνα Κυριακίδη, Χρύσω Μιχαήλ, Στυλιάνα Ασπράκη, Μαρία Ζαμανή, Σάρα Παπαδοπούλου, Χαρά Χαραλάμπους, Χαρίκλεια Κώστα, Ναταλία Σόλωνος.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και η Europa Donna Κύπρου ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο του αγώνα της Εθνικής μας ομάδα των Γυναικών με την Αλβανία και ο αγώνας θα είναι αφιερωμένος στην πρόληψη και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού.

Κατά την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, οι παίκτριες θα συνοδεύονται από παιδιά που θα φορούν ειδικά σχεδιασμένες φανέλες, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας και στήριξης.

Την προσπάθεια της Εθνικής μας στον αγώνα της 24ης Οκτωβρίου στηρίζει η COWIN.

 

