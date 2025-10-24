Tρελό παιχνίδι με θριαμβευτή τον ΠΑΟΚ

Θριαμβευτής στη… θεότρελη εκτός έδρας αναμέτρησή του με τη Λιλ ο ΠΑΟΚ!

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προηγήθηκε με 3-0 μετά από ένα μαγικό για εκείνον πρώτο ημίχρονο, όμως είδε τους γηπεδούχους να επιστρέφουν και να μειώνουν και να τον πιέζουν ασφυκτικά μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, πριν πανηγυρίσει την σπουδαία νίκη με το τελικό 3-4, έχοντας για πρωταγωνιστή του τον Τσιφτσή, ο οποίος έκανε πολλές δύσκολες και σημαντικότατες επεμβάσεις!

Ιδανική εμφάνιση στο πρώτο μισό του αγώνα για τον άκρως αποτελεσματικό ΠΑΟΚ, ο οποίος αγχώθηκε μετά το 2-3 και έκανε το 2-4 μερικά μόλις λεπτά μετά από χαμένο πέναλτι του Ζίβκοβιτς, πριν δεχθεί και τρίτο γκολ στο 78'. Οι Γάλλοι ισοφάρισαν στο 90'+8', μόνο για να δουν το γκολ τους να ακυρώνεται για οφσάιντ, ενώ δευτερόλεπτα πριν από το τέλος αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Κετζιόρα.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με το κλασικό του 4-2-3-1 παρέταξε τον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου, μην έχοντας στη διάθεσή του Τάισον και Οζντόεφ και κάνοντας τέσσερις συνολικά αλλαγές σε σύγκριση με το πρόσφατο ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Τσιφτσής ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με τους Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα τετράδα άμυνας μπροστά του. Καμαρά και Μεϊτέ αποτέλεσαν το δίδυμο στον άξονα, ενώ οι Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Ντεσπόντοφ ήταν μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον πιο προωθημένο Τσάλοφ

Από την άλλη, ίδιος σχηματισμό επέλεξε και ο προπονητής της Λιλ, Μπρούνο Ζενεσιό. Ο Οζέρ ήταν ο τερματοφύλακας, με τους Σάντος, Μαντί, Ενγκόι και Βερντόνκ τετράδα άμυνας. Αντρέ και Ραγκουμπέρ ξεκίνησαν στον άξονα, με τους Κορέια, Πάρντο σε ρόλο εξτρέμ, τον Σαχράουι δεκάρι και τον Ιγκαμάν αιχμή του δόρατος.

Το ματς:

Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο πεντάλεπτο, ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που δημιούργησε την πρώτη ευκαιρία για να σκοράρει, με τον Τσάλοφ να κατεβάζει όμορφα την μπάλα με το κεφάλι του και με τον Ζίβκοβιτς να κάνει την κάθετη πάσα για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος μπήκε στη μεγάλη περιοχή και σούταρε με δύναμη, αναγκάζοντας τον Οζέρ σε δύσκολη επέμβαση!

Η Λιλ απάντησε στο 8’, με τον Πάρντο να παίρνει την πάσα του Σαχράουι και να σουτάρει πάνω στον Τσιφτσή από πλεονεκτική θέση, ενώ στο 9’ ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ είχε ξανά απάντηση, αποκρούοντας εντυπωσιακά τη δεύτερη προσπάθεια του μεσοεπιθετικού των γηπεδούχων στο ματς. Στο 16’ ο Καμαρά τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε από τον Μπιάνκο, ενώ ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 18’, όταν μετά από προσπάθεια του Ζίβκοβιτς, ο Μεϊτέ πήρε την μπάλα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και πλάσαρε υπέροχα στην αριστερή γωνία του Οζέρ, κάνοντας το 0-1!

Μάλιστα, μόλις πέντε λεπτά αργότερα (23’), ο ΠΑΟΚ σκόραρε ξανά, με τον Μιχαηλίδη να κάνει τη βαθιά μπαλιά και με τον Ζίβκοβιτς να βγαίνει στην πλάτη της άμυνας και τετ-α-τετ με τον Οζέρ, πλασάροντας στην κλειστή του γωνία και «γράφοντας» το 0-2!

Στη συνέχεια η Λιλ πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων και την κατοχή της μπάλας, ψάχνοντας τρόπο να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα του ΠΑΟΚ, χωρίς όμως να βρίσκει τελική. Στο 39’ ο πολύ δραστήριος Πάρντο μπήκε ξανά στη μεγάλη περιοχή και έπεσε στο χορτάρι μετά από μονομαχία του με τον Κετζιόρα, με τους VAR να καλούν τον Νταμπάνοβιτς να δει τα ριπλέι για πέναλτι.

Ωστόσο, ο Μαυροβούνιος διαιτητής επέμεινε στην αρχική του απόφαση να μην δώσει το πέναλτι, ενώ στην αμέσως επόμενη φάση (42’)ο ΠΑΟΚ σκόραρε ξανά, με τον Τσάλοφ να κάνει υπέροχο τακουνάκι για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος μετά από μια προσποίησή του σούταρε συρτά, με την μπάλα να περνά ανάμεσα από δύο αμυντικούς και να καταλήγει στα δίχτυα, για το 0-3, στο μαγικό πρώτο ημίχρονο του ΠΑΟΚ!

Με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, οι γηπεδούχοι μπήκαν… φουριόζοι, ψάχνοντας ένα γκολ για να βελτιώσουν την ψυχολογία τους. Στο 47’ ο Ιγκαμάν βρήκε χώρο και σούταρε συρτά, με την μπάλα να περνά λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Τσιφτσή, ενώ στο 52’ ο Ραγκουμπέρ βρέθηκε αμαρκάριστος στο σημείο του πέναλτι, αλλά σούταρε άστοχα.

Τελικά, η Λιλ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 57’, όταν μετά από μια εκτέλεση κόρνερ του Βερντόνκ, ο Αντρέ βρέθηκε εντελώς αμαρκάριστος στην καρδιά της περιοχής του ΠΑΟΚ, σκοράροντας με κεφαλιά για το 1-3. Στο 60’ ο Ιγκαμάν σούταρε από μακριά, με τον Τσιφτσή να αποκρούει εντυπωσιακά σε κόρνερ, ενώ ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έβγαλε νέα μεγάλη επέμβαση στο 61’, μετά από μια κεφαλιά του Μπεμπά.

Με τον ΠΑΟΚ να δυσκολεύεται να κρατήσει την μπάλα και με τη Λιλ να παίρνει ψυχολογία ούσα συνεχώς στην επίθεση, ο Ζιρού, ο οποίος πέρασε λίγο νωρίτερα στο ματς ως αλλαγή, απείλησε με κεφαλιά του, με τον Τσιφτσή να έχει ξανά απάντηση! Ωστόσο, στο 68’ η Λιλ σκόραρε ξανά, μετά από μία ακόμα εκτέλεση κόρνερ και μια ψιλοκρεμαστή κεφαλιά του Ιγκαμάν, ενώ στο 70’ ο Κωνσταντέλιας πήρε πέναλτι από μαρκάρισμα του Αντρέ, με τον Ζίβκοβιτς όμως να το εκτελεί άσχημα, βλέποντας τον Οζέρ να αποκρούει και να κρατά το 2-3.

Παρ’ όλα αυτά, ο Ζίβκοβιτς δεν άργησε να εξιλεωθεί, αφού στο 74’ και μετά από μια μαγική ατομική προσπάθεια του Ντεσπόντοφ, ο οποίος έκανε ντρίπλα και συρτό γύρισμα, πλάσαρε σωστά στην κίνηση, δίνοντας ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων στον ΠΑΟΚ!

Στο 76’ λίγο έλειψε να έρθει και το 2-5, με τον Οζέρ να αποκρούει προβολή που έκανε ο Γιακουμάκης μετά από γύρισμα του Κένι, ενώ στο 78’ η Λιλ μείωσε σε 3-4, όταν μετά από μια βαθιά μπαλιά από την άμυνα, ο Ιγκαμάν ξεπέρασε τον Κετζιόρα και νίκησε τον Τσιφτσή.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά (16’ Μπιάνκο), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ (81’ Πέλκας), Τσάλοφ (66’ Γιακουμάκης).

Λιλ (Ζενεσιό): Οζέρ, Σάντος (46’ Μενιέ), Μαντί, Ενγκόι (46’ Μπεμπά), Βερντόνκ, Αντρέ, Ραγκουμπέρ (61’ Μπουαντί), Κορέια (61’ Ζιρού), Σαχράουι (89’ Χάραλντσον), Φερνάντες-Πάρντο, Ιγκαμάν.

