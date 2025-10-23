Έτοιμη η Εθνική Γυναικών για τις αναμετρήσεις με Αλβανία

Με προπόνηση στο Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος» ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η προετοιμασία της Εθνικής μας ομάδας Γυναικών ενόψει του πρώτου αγώνα με την Αλβανία για τα play-offs του UEFA Women's Nations League.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου και ώρα 19:00.

Απευθείας μετάδοση του αγώνα από την τηλεόραση του ΡΙΚ. Ελεύθερη είσοδος στο στάδιο μετά από επίδειξη κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Ρένος Δημητριάδης αφιέρωσε και στη σημερινή προπόνηση μεγάλο μέρος στον τομέα της τακτικής.

Στόχος για την ομάδα μας το αποτέλεσμα που θα δημιουργήσει τις βάσεις για άνοδο στη Β’ Κατηγορία της UEFA ενόψει και του επαναληπτικού που θα γίνει στα Τίρανα στις 28 Οκτωβρίου.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι ακόλουθες ποδοσφαιρίστριες:

Μαρία Ματθαίου, Κωνσταντίνα Κουζάλη, Ιωάννα Χαννύ, Άντρη Βιολάρη, Μαρία Παναγιώτου, Ειρήνη Μιχαήλ, Στέφι Χάρτυ, Μαρήλια Κωνσταντίνου, Μαριλένα Γεωργίου, Φιλίππα Σάββα, Έλενα Αριστοδήμου, Άντρια Κούσικ, Ευθαλία Σιακαλλή, Λουκρητία Χρυσοστόμου, Σοφία Βικτώρια Μάκπεθ, Χριστίνα Κυριακίδη, Χρύσω Μιχαήλ, Στυλιάνα Ασπράκη, Μαρία Ζαμανή, Σάρα Παπαδοπούλου, Χαρά Χαραλάμπους, Χαρίκλεια Κώστα, Ναταλία Σόλωνος.

Την προσπάθεια της Εθνικής μας στον αγώνα της 24ης Οκτωβρίου στηρίζει η COWIN.