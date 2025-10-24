Τα αγωνιστικά δεδομένα στον Απόλλωνα ενόψει Ολυμπιακού

Με απογευματινή προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας ενόψει της αναμέτρησης της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan απέναντι στον Ολυμπιακό Λευκωσίας.

Στόχος του συγκροτήματος του Σωφρόνη Αυγουστή είναι η συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και η κατάκτηση των τριών πόντων.

Στο αγωνιστικό μέρος, ο Πραξιτέλης Βούρος έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων και βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή.

Αμφίβολη θεωρείται η συμμετοχή των Κλίντον, Λιούμπιτς και Μαρσελίνιο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μυϊκές ενοχλήσεις, ενώ εκτός προπονήσεων παραμένει ο Μαλεκκίδης, ο οποίος συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης λόγω προβλήματος στους προσαγωγούς.

Γραφείο Τύπου

Απόλλων Λεμεσού